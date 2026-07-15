Vicepresidenta de Argentina picó la previa: "Jugamos contra los piratas usurpadores"

A tan sólo algunas horas de que comience el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, utilizó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje respecto al partido de esta tarde.
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"Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más", comenzó escribiendo en su cuenta personal de X, dónde agregó que "no voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más".
"Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!", cerró el mensaje la vicepresidenta.
Recordemos que este partido está rodeado de una rivalidad que vas más allá del fútbol, lo cuál genera mucha preocupación en las autoridades por la seguridad de los espectadores.