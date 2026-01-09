Orsi viajará a Asunción para participar en la firma del acuerdo con la UE

Acuerdo provisorio

Indicó que tras la firma, lo primero será que cada país apruebe en su Parlamento el acuerdo. “Esto tardará su tiempo”, precisó.

“El acuerdo provisorio entra a ser definitivo una vez que los parlamentos del Mercosur comiencen a ratificarlo, a partir de allí empieza a ser definitivo”, agregó, y recordó que los legisladores uruguayos “se comprometió a ser los primero” en ratificar el tratado.

Para el canciller el acuerdo “reconfigura completamente al país”. “Estamos jugando en un área en la que Uruguay debe repensarse. No es solo tener mercados con arancel cero o casi cero, si no pensar qué productos Uruguay debe desarrollar para estos mercados”, destacó.

TLC con el Mercosur

El acuerdo con el Mercosur fue aprobado por los países de la Unión Europea (UE) este viernes, según anunció más temprano el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Durante la reunión del Consejo Europeo se logró una mayoría calificada para aprobar el documento luego de que Italia, que había puesto en duda su respaldo, se sumara a los países favorables al tratado.

En contra se pronunciaron países como Francia, Polonia, Irlanda y Hungría.

La votación se dio en medio de protestas de productores agropecuarios en varias capitales europeas, para denunciar una presunta avalancha de productos del Mercosur que perjudicará al sector.

Tras la votación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedó autorizada para estar presente en Asunción, para firmar el acuerdo provisorio con sus contrapartes sudamericanas.

Luego de esa instancia comenzará la ratificación parlamentaria por parte de la Eurocámara, y los Poderes Legislativos de los países miembros del Mercosur, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En principio, las mayorías necesarias para la ratificación del acuerdo ya estarían confirmadas a nivel legislativo.

Todos celebran

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, celebró por su parte el acuerdo y dijo que es una señal en favor del comercio internacional como factor para el crecimiento económico, en momentos de creciente proteccionismo y unilateralismo.

"Un día histórico para el multilateralismo; (...) se aprobó el acuerdo Mercosur-UE, uno de los mayores tratados de libre comercio del mundo", destacó Lula en sus redes sociales y fue consignado por la Agencia Sputnik.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, también valoró las oportunidades comerciales que se abren a partir de este acuerdo.

"Este es el acuerdo de libre comercio más grande del mundo en la historia de la humanidad. Nunca antes se había acordado, por eso llevó tanto tiempo, más de 20 años. Creo que, para Paraguay, esta es una enorme oportunidad", destacó Peña.

En el mismo sentido se pronunció el canciller argentino, Pablo Quirno.

"Más comercio, más inversión y más empleo. El Consejo Europeo autoriza la firma del acuerdo Mercosur-UE. (...) Firmaremos el 17 de enero en Paraguay un acuerdo histórico y el más ambicioso entre ambos bloques. Todos ganamos", sostuvo el diplomático.

Con la concreción del acuerdo, se creará una zona de libre comercio de 718 millones de personas y un producto interno bruto de U$S 22.400 trillones.

En 2024, el intercambio comercial entre ambos bloques fue de unos U$S 129.000 millones, de acuerdo al Consejo Europeo.