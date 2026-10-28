Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

preparación y convicción

Jorge Díaz sin pelos en la lengua: "Yo le quiero ganar a Lacalle Pou"

Díaz valoró la proyección de Alejandro Sánchez, a quien identificó como uno de los principales exponentes de la dirigencia joven del FA.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, irrumpió en el escenario político con declaraciones contundentes durante su participación en el espacio periodístico En Clave País. A través de un análisis directo sobre los equilibrios de poder en el Uruguay y el horizonte electoral, el jerarca dejó en claro que su expectativa política no solo reside en competir contra la oposición, sino en superar electoralmente a una de las figuras más consolidadas del Partido Nacional: el expresidente Luis Lacalle Pou.

En el marco de la entrevista, Díaz abordó el desafío electoral que sobrevendrá en los próximos años y la necesidad de proyectar al oficialismo con renovada firmeza. Partiendo de la premisa de que la competencia política exige preparación y convicción, afirmó categóricamente que el Frente Amplio se encuentra en condiciones plenas de disputar el triunfo en las urnas. El prosecretario subrayó que existe la convicción interna de que es posible vencer al liderazgo blanco, reforzando sus dichos con una declaración de principios personal y política: "Yo le quiero ganar a Lacalle Pou".

Recambio generacional

Más allá de la contienda individual o partidaria, el jerarca dedicó una parte medular de su reflexión al proceso de recambio generacional y de conducción que atraviesa la coalición de izquierda. Al ser consultado sobre las candidaturas y los posibles nombres para encabezar los futuros proyectos electorales, advirtió sobre el riesgo de quedar atrapados en la nostalgia de las grandes figuras históricas de la fuerza política. En tal sentido, recordó el legado indivisible de referentes de la talla de José Mujica, Tabaré Vázquez y Danilo Astori, a quienes calificó como gigantes del mapa político uruguayo que marcaron una época irrepetible.

Para Díaz, el Frente Amplio debe asumir con madurez el choque con la realidad biológica que apartó de la vida pública a sus fundadores y referentes históricos. Sostuvo que la fuerza política debe superar definitivamente la tentación de buscar un "mesías" o una figura providencial que resuelva por sí sola la sucesión del mando. Frente al vacío que dejan las personalidades irrepetibles, el camino natural e indispensable pasa por apostar a una construcción colectiva de liderazgos compartidos, donde el volumen del proyecto político pese más que la impronta de un solo individuo.

En esa misma línea de renovación, el prosecretario destacó el papel clave que juegan las nuevas camadas de dirigentes dentro de la estructura de gobierno y del partido. Resaltó de manera particular el valor y la proyección del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a quien identificó como uno de los principales exponentes de la dirigencia joven del Frente Amplio con capacidad para articular consensos y asumir responsabilidades de primera línea en la coyuntura nacional.

Te puede interesar