El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, irrumpió en el escenario político con declaraciones contundentes durante su participación en el espacio periodístico En Clave País. A través de un análisis directo sobre los equilibrios de poder en el Uruguay y el horizonte electoral, el jerarca dejó en claro que su expectativa política no solo reside en competir contra la oposición, sino en superar electoralmente a una de las figuras más consolidadas del Partido Nacional: el expresidente Luis Lacalle Pou.
preparación y convicción
Jorge Díaz sin pelos en la lengua: "Yo le quiero ganar a Lacalle Pou"
Díaz valoró la proyección de Alejandro Sánchez, a quien identificó como uno de los principales exponentes de la dirigencia joven del FA.