Jorge Díaz sin pelos en la lengua: "Yo le quiero ganar a Lacalle Pou"

Para Díaz, el Frente Amplio debe asumir con madurez el choque con la realidad biológica que apartó de la vida pública a sus fundadores y referentes históricos. Sostuvo que la fuerza política debe superar definitivamente la tentación de buscar un "mesías" o una figura providencial que resuelva por sí sola la sucesión del mando. Frente al vacío que dejan las personalidades irrepetibles, el camino natural e indispensable pasa por apostar a una construcción colectiva de liderazgos compartidos, donde el volumen del proyecto político pese más que la impronta de un solo individuo.

En esa misma línea de renovación, el prosecretario destacó el papel clave que juegan las nuevas camadas de dirigentes dentro de la estructura de gobierno y del partido. Resaltó de manera particular el valor y la proyección del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a quien identificó como uno de los principales exponentes de la dirigencia joven del Frente Amplio con capacidad para articular consensos y asumir responsabilidades de primera línea en la coyuntura nacional.