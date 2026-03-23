Ortuño defendió prospección petrolera y destacó las garantías ambientales

Cambios normativos

Además de las obras, "se incorporan cambios normativos orientados a la prevención de la contaminación, consolidando una política de largo plazo en la gestión del agua. El objetivo es no solo asegurar cantidad, sino también calidad, en un contexto de cambio climático que presiona sobre los recursos hídricos".

En paralelo, la prospección petrolera vuelve al centro del debate. "Si bien no se trata de una actividad nueva en el país", aclaró, "la actual etapa incorpora mayores exigencias ambientales. El gobierno destaca que estos procesos responden a decisiones adoptadas en administraciones anteriores, pero que ahora se desarrollan bajo controles más estrictos".

Entre las medidas adoptadas se incluyen "restricciones temporales para evitar afectar a la fauna marina, limitando las actividades a períodos de menor presencia de especies, así como mayores distancias entre operaciones para reducir impactos acumulativos. También se exige evaluación de impacto ambiental, algo que no siempre estuvo presente en experiencias previas".

El punto de fondo, sin embargo, es estratégico: conocer si existen recursos hidrocarburíferos y, en caso afirmativo, "decidir si su explotación es compatible con el rumbo energético del país. Uruguay, que ha avanzado en una matriz basada en energías renovables, enfrenta el desafío de equilibrar la exploración de recursos con sus compromisos climáticos".

Planta en Paysandú

Por otra parte, Ortuño hizo referencia al desarrollo del hidrógeno verde, con proyectos en Paysandú que "posicionan al país como potencial actor en esta nueva industria. Estas iniciativas, aún en incipiente a nivel global, se apoyan en la disponibilidad de energías renovables y apuntan a producir combustibles limpios".

El proyecto en la zona de Paysandú-Colón ha generado atención tanto a nivel local como binacional, con instancias de diálogo con Argentina y evaluaciones ambientales en curso. "El enfoque oficial busca anticipar impactos y establecer criterios claros antes de avanzar", sostuvo.

Así, "Uruguay se encuentra en una encrucijada donde el agua, los hidrocarburos y las energías limpias no son temas aislados, sino parte de una misma discusión sobre desarrollo, sostenibilidad y futuro", concluyó.