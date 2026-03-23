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Política prospección |

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Ortuño defendió prospección petrolera y destacó las garantías ambientales

El avance de la prospección petrolera reabre el debate ambiental, en un contexto donde el agua y el hidrógeno verde marcan prioridades estratégicas.

Ortuño explicó características de la prospección petrolera.

Ortuño explicó características de la prospección petrolera.

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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó que el debate sobre el desarrollo ambiental se ha instalado a partir de tres ejes: la seguridad del agua potable, la prospección petrolera offshore y el impulso a proyectos de hidrógeno verde en Paysandú. En ese marco, el gobierno avanza en una agenda que combina obras estructurales, exploración de recursos y transición energética.

Ortuño, en entrevista con Legítima Defensa 2da. Dosis (Caras y Caretas), indicó que el primero de estos temas es el agua, "una preocupación creciente para la población", especialmente tras la crisis hídrica de 2023. La recurrencia de sequías más intensas y prolongadas ha dejado en evidencia la fragilidad del sistema de abastecimiento, particularmente en el área metropolitana. Frente a esto," la estrategia oficial apunta a fortalecer las reservas de agua dulce mediante la construcción de nuevas infraestructuras", sostuvo el ministro.

El proyecto central es la represa en el arroyo Casupá, considerada una obra estratégica para garantizar el suministro a cerca de 1,8 millones de personas. A esto se suman iniciativas complementarias como "una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, mejoras en las líneas de bombeo y obras en el arroyo Solís Chico para abastecer a la Costa de Oro. El enfoque es sistémico: asegurar reservas, mejorar la potabilización y optimizar la distribución".

Cambios normativos

Además de las obras, "se incorporan cambios normativos orientados a la prevención de la contaminación, consolidando una política de largo plazo en la gestión del agua. El objetivo es no solo asegurar cantidad, sino también calidad, en un contexto de cambio climático que presiona sobre los recursos hídricos".

En paralelo, la prospección petrolera vuelve al centro del debate. "Si bien no se trata de una actividad nueva en el país", aclaró, "la actual etapa incorpora mayores exigencias ambientales. El gobierno destaca que estos procesos responden a decisiones adoptadas en administraciones anteriores, pero que ahora se desarrollan bajo controles más estrictos".

Entre las medidas adoptadas se incluyen "restricciones temporales para evitar afectar a la fauna marina, limitando las actividades a períodos de menor presencia de especies, así como mayores distancias entre operaciones para reducir impactos acumulativos. También se exige evaluación de impacto ambiental, algo que no siempre estuvo presente en experiencias previas".

El punto de fondo, sin embargo, es estratégico: conocer si existen recursos hidrocarburíferos y, en caso afirmativo, "decidir si su explotación es compatible con el rumbo energético del país. Uruguay, que ha avanzado en una matriz basada en energías renovables, enfrenta el desafío de equilibrar la exploración de recursos con sus compromisos climáticos".

Planta en Paysandú

Por otra parte, Ortuño hizo referencia al desarrollo del hidrógeno verde, con proyectos en Paysandú que "posicionan al país como potencial actor en esta nueva industria. Estas iniciativas, aún en incipiente a nivel global, se apoyan en la disponibilidad de energías renovables y apuntan a producir combustibles limpios".

El proyecto en la zona de Paysandú-Colón ha generado atención tanto a nivel local como binacional, con instancias de diálogo con Argentina y evaluaciones ambientales en curso. "El enfoque oficial busca anticipar impactos y establecer criterios claros antes de avanzar", sostuvo.

Así, "Uruguay se encuentra en una encrucijada donde el agua, los hidrocarburos y las energías limpias no son temas aislados, sino parte de una misma discusión sobre desarrollo, sostenibilidad y futuro", concluyó.

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