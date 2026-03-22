Jorge Bava es el nuevo DT de Nacional tras la salida de Jadson Viera

Hasta diciembre

Bava, de 44 años, firmó contrato hasta diciembre y estará acompañado por Bruno Piano e Ignacio Turren como asistentes técnicos, Mauricio Ferraro en la preparación física y Gonzalo Lucas Torres como videoanalista. Este mismo domingo dirigirá su primera práctica en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El debut será inmediato: Nacional recibirá el próximo martes 24 a Cerro Largo en el Gran Parque Central, desde las 20:30, en un partido clave para encauzar la campaña.

Regreso con historia

El vínculo de Bava con Nacional no es nuevo. Como futbolista, tuvo dos etapas en el club (2002-2006 y 2012-2015), en las que disputó 189 partidos y conquistó cinco campeonatos uruguayos.

Ya como entrenador, su recorrido reciente respalda la apuesta ya que fue campeón uruguayo con Liverpool en 2023 tras vencer a Peñarol en las finales, y sumó títulos internacionales con Independiente Santa Fe y Cerro Porteño en 2025.

También tuvo un pasaje por León en 2024, donde coincidió con el delantero Nicolás López. Aquella relación tuvo tensiones que, en su momento, habían frenado su llegada a Nacional a comienzos de 2025. Hoy, con ese episodio superado, ambos volverán a encontrarse. Con un perfil competitivo y conocimiento del club, Bava asume el desafío de reencaminar a Nacional en un momento deportivo exigente y bajo presión.