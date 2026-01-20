Hacete socio para acceder a este contenido

Política Ortuño | Proyecto Neptuno | Arazatí

Comisión Permanente del Parlamento

Ortuño defendió renegociación por Neptuno, destacó ahorro de US$ 150: y detalló nuevas obras

El ministro de Ambiente Edgardo Ortuño brindó información de las obras que sustituyen al proyecto Neptuno y confirmó construcción de la séptima línea de bombeo.

Ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. 
Por Redacción Caras y Caretas

La Comisión Permanente del Parlamento recibió este martes 20 de enero al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, acompañado del Directorio de OSE, para brindar explicaciones sobre el avance de las renegociaciones del contrato Neptuno-Arazatí y las obras anunciadas durante la interpelación que le fue realizada en Diputados el pasado 19 de agosto de 2025.

Ortuño fue convocado por la oposición para que brinde explicaciones sobre las obras que sustituyen al proyecto Neptuno en Arazatí, creado y firmado por el gobierno de Luis Lacalle Pou, y que el gobierno de Yamandú Orsi dejó de lado y modificó tras renegociar con el consorcio privado que iba a construir la toma de agua del Río de la Plata que fue descartada por esta administración.

Ortuño ratificó la construcción de la séptima línea de bombeo de agua potable para Montevideo y la zona metropolitana

El ministro de Ambiente aseguró que "todas las obras anunciadas por esta administración se van a construir": la Planta Potabilizadora Aguas Corrientes 2, la toma de agua en el Río Santa Lucía, la subestación eléctrica de 150 kVA, la planta de tratamiento de lodos (monorelleno), la 7ª línea de bombeo y la mejora de la 4ª línea de bombeo.

Además, se realizarán las Obras de Solís Chico (Represa y Planta Potabilizadora) mediante un procedimiento licitatorio independiente, garantizando transparencia y cuidado de los fondos públicos.

REnegociación representó un ahorro de 150 millones de dólares

El jerarca detalló que la séptima línea de bombeo se hará con los recursos que se ahorraron tras la negociación del contrato con el consorcio privado que iba a construir Arazatí. Ese ahorro, dijo, equivale a 150 millones de dólares.

Ante los cuestionamientos y las preguntas del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, Ortuño apuntó que la séptima línea de bombeoexplica la diferencia de montos”, en relación a lo informado meses atrás, porque “tiene un costo aproximado de 50 millones de dólares”.

82347Comis Permanente enero26 v2 Complemento

El secretario de Estado dijo que junto a la de la represa de Casupá, sobre la que se está "transitando un proceso de actualización de los estudios de impacto ambiental", este conjunto de obras que "garantizarán el acceso a un derecho humano básico como es el agua potable". En ese sentido el gobierno "asegurará el correcto abastecimiento de agua al 1.800.000 personas que viven en Montevideo y el área metropolitana".

Todo esto se realiza en un contexto complejo donde OSE enfrenta una situación financiera crítica, con un déficit para 2025 del orden de los 70 millones de dólares, lo que exige medidas serias y responsables, aseguró el jerarca y exdirector de ese organismo.

