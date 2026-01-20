Ortuño defendió renegociación por Neptuno, destacó ahorro de US$ 150: y detalló nuevas obras

Además, se realizarán las Obras de Solís Chico (Represa y Planta Potabilizadora) mediante un procedimiento licitatorio independiente, garantizando transparencia y cuidado de los fondos públicos.

REnegociación representó un ahorro de 150 millones de dólares

El jerarca detalló que la séptima línea de bombeo se hará con los recursos que se ahorraron tras la negociación del contrato con el consorcio privado que iba a construir Arazatí. Ese ahorro, dijo, equivale a 150 millones de dólares.

Ante los cuestionamientos y las preguntas del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, Ortuño apuntó que la séptima línea de bombeo “explica la diferencia de montos”, en relación a lo informado meses atrás, porque “tiene un costo aproximado de 50 millones de dólares”.

El secretario de Estado dijo que junto a la de la represa de Casupá, sobre la que se está "transitando un proceso de actualización de los estudios de impacto ambiental", este conjunto de obras que "garantizarán el acceso a un derecho humano básico como es el agua potable". En ese sentido el gobierno "asegurará el correcto abastecimiento de agua al 1.800.000 personas que viven en Montevideo y el área metropolitana".

Todo esto se realiza en un contexto complejo donde OSE enfrenta una situación financiera crítica, con un déficit para 2025 del orden de los 70 millones de dólares, lo que exige medidas serias y responsables, aseguró el jerarca y exdirector de ese organismo.