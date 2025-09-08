Hacete socio para acceder a este contenido

Política Estafa | alerta |

Fraude

OSE alerta a la población sobre estafa con correos electrónicos falsos

Desde la empresa estatal OSE se emitió una alerta por estafa mediante la utilización de correos electrónicos para engañar a las víctimas.

OSE advirtió por nuevas estafas

 Cuenta X de UTE
Por Redacción de Caras y Caretas

OSE (Obras Sanitarias del Estado) emitió una advertencia a la población sobre una nueva modalidad de estafa que circula a través de correos electrónicos fraudulentos. La empresa solicita a los usuarios que extremen precauciones y no brinden datos personales.

Los correos electrónicos, que llegan con el asunto "Error en procesar la facturación de OSE", son un intento de fraude. OSE aclara que estos mensajes no provienen de sus canales oficiales y buscan obtener información personal de manera ilícita.

Ante esta situación, OSE insta a los usuarios a:

  • No responder a estos correos electrónicos.

  • No hacer clic en enlaces contenidos en ellos.

  • No proporcionar ningún tipo de dato personal o financiero.

La empresa recuerda que, en caso de dudas sobre su facturación o cualquier otro trámite, los usuarios deben utilizar exclusivamente los canales de comunicación oficiales.

Estos canales son:

  • Teléfonos: 0800 1871 o *1871 (desde celulares).

  • Página web oficial de OSE.

OSE subraya la importancia de verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación antes de compartir información sensible. La colaboración de la ciudadanía es fundamental para combatir este tipo de delitos.

