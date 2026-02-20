OSE invierte US$ 1,5 millones para reducir pérdidas de agua que inciden en la facturación

Mayor maniobrabilidad y autonomía

Detalló que las retroexcavadoras, de última generación, sustituirán parte del equipamiento existente y ampliarán la capacidad operativa del organismo. Ferreri remarcó que los nuevos equipos ofrecen mayor maniobrabilidad y autonomía, una ventaja clave para intervenir en zonas urbanas densas. “En Montevideo, los espacios reducidos complican para trabajar, ahora se trabajará mucho mejor”, subrayó.

Además, adelantó que, una vez culminado el proceso licitatorio en curso, se incorporarán 30 camiones para trasladar las máquinas a distintos puntos del país.

Ferreri reconoció que la red de abastecimiento es “muy vasta y extensa” y que existen tramos donde las tuberías no fueron sustituidas en tiempo y forma. En ese sentido, señaló que el presupuesto quinquenal prevé un recambio progresivo, con especial foco en el área metropolitana.