Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política retroexcavadoras | autonomía |

última tecnología

OSE invierte US$ 1,5 millones para reducir pérdidas de agua que inciden en la facturación

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) sumó 30 retroexcavadoras para acelerar reparaciones y reducir el 35% de agua que hoy se pierde en la red.

OSE sumó 30 retroexcavadoras para acelerar reparaciones y reducir pérdidas de agua.

OSE sumó 30 retroexcavadoras para acelerar reparaciones y reducir pérdidas de agua.

 Presidencia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) incorporó 30 retroexcavadoras con el objetivo de acelerar tareas de mantenimiento y disminuir las pérdidas en la red de abastecimiento, que hoy rondan el 35% del agua producida. Según informó el presidente del ente, Pablo Ferreri, la inversión superó el millón y medio de dólares y apunta a mejorar la eficiencia operativa y el impacto en la facturación.

Durante la presentación de la nueva flota, realizada este viernes 6 en los talleres de la Gerencia de Servicios Generales, Ferreri explicó que la falta de mantenimiento acumulada en los últimos años incide directamente en el volumen de agua que no llega a facturarse. En ese marco, sostuvo que la incorporación de esta maquinaria permitirá reducir en forma progresiva tanto las pérdidas físicas como las comerciales.

El jerarca destacó que actualmente el 90% de las reparaciones de tuberías se concreta en menos de 21 horas. “Tenemos un sistema que hay que mejorar, pero que tiene un buen nivel de respuesta; queremos, con esta última tecnología, avanzar más rápido”, afirmó.

Mayor maniobrabilidad y autonomía

Detalló que las retroexcavadoras, de última generación, sustituirán parte del equipamiento existente y ampliarán la capacidad operativa del organismo. Ferreri remarcó que los nuevos equipos ofrecen mayor maniobrabilidad y autonomía, una ventaja clave para intervenir en zonas urbanas densas. “En Montevideo, los espacios reducidos complican para trabajar, ahora se trabajará mucho mejor”, subrayó.

Además, adelantó que, una vez culminado el proceso licitatorio en curso, se incorporarán 30 camiones para trasladar las máquinas a distintos puntos del país.

Ferreri reconoció que la red de abastecimiento es “muy vasta y extensa” y que existen tramos donde las tuberías no fueron sustituidas en tiempo y forma. En ese sentido, señaló que el presupuesto quinquenal prevé un recambio progresivo, con especial foco en el área metropolitana.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar