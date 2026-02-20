La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) incorporó 30 retroexcavadoras con el objetivo de acelerar tareas de mantenimiento y disminuir las pérdidas en la red de abastecimiento, que hoy rondan el 35% del agua producida. Según informó el presidente del ente, Pablo Ferreri, la inversión superó el millón y medio de dólares y apunta a mejorar la eficiencia operativa y el impacto en la facturación.
última tecnología
OSE invierte US$ 1,5 millones para reducir pérdidas de agua que inciden en la facturación
