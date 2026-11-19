Se necesita “la visión del territorio” y allí radica “una de las bellezas que tiene la Intendencia”, evaluó. “Despliega políticas en el territorio” de actividades deportivas, culturales, sociales y hace “espacios públicos amigables, con accesibilidad”, destacó.

La ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg expresó que “la salud mental es uno de los grandes desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo”. En Uruguay “y en todo el mundo”, complementó.

“Por eso es una de las prioridades que tenemos desde el gobierno”, sostuvo. “En cada uno de los niveles, y requiere que trabajemos sobre las condiciones de vida, el trabajo, la educación y las formas en que nos relacionamos y participamos de la sociedad”, describió.

La directora de Desarrollo Social de la IM Graciela Villar evaluó que la “gran diversidad de injusticias territoriales que tenemos, donde el acceso a la salud en todas sus formas, incluyendo la salud mental, supone un desafío para las familias”.

“Ahí es donde está presente la Intendencia con sus múltiples policlínicas y con sus equipos de guerreras y guerreros que enfrentan esa realidad”, reconoció. “No desde la mirada lejana de quien es un observador, sino de quien es un activo participante”, opinó.

“El trabajo comunitario realizado por nuestros equipos es esencialmente una alerta temprana que se despierta cuando el problema exige que se encuentren respuestas”, justificó. La intendencia ocupa “el espacio, que el subsistema privado y público de salud dejan el vacío”, complementó.

Los dispositivos

La intendencia cuenta con la Casa Comunitaria de Salud Mental, y el Espacio Contás “como dispositivo de atención en salud mental adolescente”, las mesas locales de salud, el programa de jóvenes promotores de salud “y el trabajo impulsado desde la red de policlínicas”, agrega el portal web.

“Que una niña o un adolescente que viene del Marconi, me diga que quiso matarse, y no se mató porque hoy es promotora de salud, porque estuvo en el espacio contas y tuvo una atención oportuna, me hace sentir que no nos equivocamos”, celebró Villar.

La directora de la división Salud, María Noel Battaglino, profundizó “el Espacio Contás es un espacio de escucha y atención de salud mental, particularmente para la población adolescente”. Por lo tanto “allí lo que brindamos es escucha, contención, trabajo interdisciplinar, psicología, trabajo social, psiquiatría”, detalló.

“Para generar un espacio de contención de esos adolescentes que todavía no han podido acceder a su sistema de salud cuando son derivados”, transmitió. “Entonces es como un espacio puente, el espacio de ayuda, escucha, hasta que llegan a su prestador de salud”, matizó.

También está “la Casa Comunitaria de Colón, las mesas de Salud Mental territoriales que están en los barrios, particularmente en el Municipio A y en Casavalle”, añadió. La Casa Comunitaria trabaja con todas las instituciones que están en la zona en un espacio de puertas abiertas “donde se realizan actividades de recreación, bienestar, talleres de cocina, de música, de encuentro, con el apoyo de técnicos y profesionales que van guiando esos proceso”, especificó.

Desde la Intendencia “les decimos antenas comunitarias” porque están “en el territorio y pueden ir detectando emergentes, situaciones, necesidades que hay que abordar y pensarlas en conjunto”, dijo.

Es decir que “vamos a trabajar en conjunto, darle una mirada transversal y la idea es fortalecer esos espacios y poder lograr extenderlo a otras zonas del departamento”, aclaró.

“No es que viene la Intendencia y dice ‘esto lo vamos a hacer de esta forma’, sino que del trabajo articulado, en plenarios donde se reúnen los vecinos con las instituciones, se plantean soluciones y se buscan los recursos entre todas las instituciones para dar esa respuesta”, concluyó.