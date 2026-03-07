Lionel Messi en el ojo de la tormenta: su visita a Donald Trump puso a muchos argentinos en su contra

Los panelistas recordaron además que el rosarino ya había sido fotografiado años atrás con el expresidente argentino Mauricio Macri y señalaron que el nuevo encuentro con Trump “lastima a una parte del pueblo argentino”.

“Podía haber ido por protocolo, sí, pero también podía haber dicho que no y faltar. No lo hizo. Para muchos argentinos esto es imperdonable”, sostuvo otro periodista.

¿Diego Maradona hubiese visitado a Donald Trump?

La discusión escaló aún más cuando se comparó al astro con el ídolo histórico Diego Maradona. “A Maradona lo criticaron por mil cosas, pero jamás dejó de estar del lado del pueblo. No comparen más”, concluyó el panel.

Sin embargo, en ese contexto, una de las voces que salió a defender la actitud del futbolista fue Claudia Villafañe.

La exesposa de Diego Maradona se mostró firme al hablar del campeón del mundo y relató sus sensaciones al verlo junto al presidente de Estados Unidos. “Lo vi y después ponían otra de Diego (Maradona) con Chávez. Viste, la gente es así. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar”, comenzó diciendo la madre de Dalma y Gianinna en una charla con Facundo Pastor en Radio la Red.

Acto seguido, Villafañe continuó: “Yo creo que él está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro. Creo que siempre fue así. Nunca pensó en lo que va a decir la otra persona o la gente que lo quiere o no lo quiere. Creo que se mueve por instinto, por lo que él siente qué tiene que hacer. Creo que todos nos tenemos que mover así, sin pensar. A veces es más difícil porque todo el mundo opina”.