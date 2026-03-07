Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Donald Trump |

Te pasa por boludo che

Lionel Messi en el ojo de la tormenta: su visita a Donald Trump puso a muchos argentinos en su contra

Lionel Messi quedó en el centro de las críticas por su visita a Donald Trump. Tuvo una insólita defensora.

Por Redacción Caras y Caretas

La visita de Lionel Messi y el plantel de Inter Miami a Donald Trump generó una fuerte polémica, dividiendo opiniones entre quienes ven un acto protocolar por el título de la MLS y quienes critican la cercanía con el mandatario en un contexto político tenso. Desde frases polémicas a críticas, la imagen del astro del fútbol junto a Donald Trump recorrió el mundo y desató múltiples críticas.

Uno de los debates más encendidos se registró en el canal argentino C5N luego de la visita de Lionel Messi a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del homenaje al Inter Miami campeón de la MLS. La comparación con Diego Maradona fue inevitable.

Lionel Messi perdió la humildad

Durante un panel político del canal, varios analistas lanzaron críticas muy fuerte contra el capitán de la Selección Argentina. “Messi perdió la humildad hace tiempo. Muchos lo niegan, pero siempre fue así”, afirmó uno de los comentaristas.

Los panelistas recordaron además que el rosarino ya había sido fotografiado años atrás con el expresidente argentino Mauricio Macri y señalaron que el nuevo encuentro con Trump “lastima a una parte del pueblo argentino”.

“Podía haber ido por protocolo, sí, pero también podía haber dicho que no y faltar. No lo hizo. Para muchos argentinos esto es imperdonable”, sostuvo otro periodista.

¿Diego Maradona hubiese visitado a Donald Trump?

La discusión escaló aún más cuando se comparó al astro con el ídolo histórico Diego Maradona. “A Maradona lo criticaron por mil cosas, pero jamás dejó de estar del lado del pueblo. No comparen más”, concluyó el panel.

Sin embargo, en ese contexto, una de las voces que salió a defender la actitud del futbolista fue Claudia Villafañe.

La exesposa de Diego Maradona se mostró firme al hablar del campeón del mundo y relató sus sensaciones al verlo junto al presidente de Estados Unidos. “Lo vi y después ponían otra de Diego (Maradona) con Chávez. Viste, la gente es así. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar”, comenzó diciendo la madre de Dalma y Gianinna en una charla con Facundo Pastor en Radio la Red.

Acto seguido, Villafañe continuó: “Yo creo que él está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro. Creo que siempre fue así. Nunca pensó en lo que va a decir la otra persona o la gente que lo quiere o no lo quiere. Creo que se mueve por instinto, por lo que él siente qué tiene que hacer. Creo que todos nos tenemos que mover así, sin pensar. A veces es más difícil porque todo el mundo opina”.

