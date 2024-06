Para Andrade, Cosse es la indicada para llevar adelante el programa del FA

“Entonces, yo encuentro que, en las áreas esenciales del programa, Carolina es la que tiene más recorrido”, sintetizó. "Hay un acuerdo grande y, si hay un acuerdo grande, lo que tenés después de ese acuerdo grande es quién creés que está en mejor condición. Pero partiendo de esa base; no de que el otro no está en condiciones, sino de que quién te parece que, por su recorrido, tiene mayores posibilidades de llevar adelante un programa que plantea superar desigualdades muy duras y hacerlo de la mejor manera. El programa del FA es muy ambicioso. Entonces yo encuentro que, en las áreas esenciales del programa, Carolina es la que tiene más recorrido. Porque el programa plantea un doble mecanismo que es transformación productiva y diversificación de la matriz productiva, pero una diversificación que no sea solo la que pueda decidir el inversor, sino que el Estado tenga que ver, participe, y las empresas públicas tengan que ver, la licitación pública tenga que ver y la academia tenga que ver. Y que haya un sistema integrado de formación profesional y un sistema de compras públicas que lo potencie", dijo el senador.