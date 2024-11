Llamó a “buscar los puntos de unión” y adelantó que pase lo que pase hoy, “me van a encontrar, desde el lugar que me toque, trabajando por el Uruguay”.

La llamada con su padre

Previo a ingresar a votar y tras confesar su nerviosismo, Cosse contó que habló con su padre quien se encuentra en Argentina y no pudo venir al país.

“Necesitaba oírle. Y más allá de las cosas que me dijo a mí, me dijo algo que me impresionó con respecto a su deseo para todos los uruguayos. El está muy angustiado porque no puede venir a votar. Me dijo que deseaba que para todos los uruguayos hoy sea un día entre los días. Y yo quiero lo mismo”, contó.