Para Díaz hay que llamar al Parlamento a la ministra de Industria

“Es un tema que nos preocupa y que seguramente estará en la mesa”, aseguró el prosecretario entrante y agregó: “Nos parece que en una inversión que se plantea como una inversión millonaria, en una inversión que se plantea como muy rentable, que el Estado se reserve la opción de poder participar o no en hasta un determinado porcentaje y que se excluya por voluntad propia me parece que no es la posición correcta”.

Convocar a la ministra de Industria

El exfiscal adelantó que su fuerza política evaluará el tema y planteó, como consideración personal, que quizás se deba pensar en citar al Parlamento a la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, “a los efectos de que explique las razones por las cuales no se hizo uso de esta opción”. “Este seguramente es un tema que deba plantearse en la fuerza política y en la bancada de la Comisión Permanente”, afirmó Díaz.