Para el BCU la guerra en Oriente Medio afectará a las economías en desarrollo

"Uruguay ha invertido mucho en desarrollar fundamentos sólidos con políticas macroeconómicas, (por eso) la transmisión de shocks externos tiende a ser más atenuada o más moderada que en el promedio de los mercados emergentes", agregó el funcionario.

BCU con el FMI

El titular del Banco Central viajó a EEUU con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, para reunirse con representantes del Banco Mundial, el FMI, agencias calificadoras, empresarios e inversionistas.

Este martes, el FMI presentó su informe de Perspectivas de la Economía Mundial con una reducción de su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) mundial para 2026 al 3,1% debido al conflicto en Oriente Medio.

Asimismo, el organismo prevé que los precios del petróleo suban un 21,4% este año, hasta situarse en un promedio de 82 dólares por barril.

El FMI estima, basándose en los mercados de futuros, que la cotización para 2027 se situará en 75,97 dólares.

Ataque a Irán

El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel iniciaron ataques coordinados contra Irán en pleno proceso de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán sobre el alcance del programa nuclear iraní.

La semana pasada, tras casi 40 días de enfrentamientos, Irán presentó a EEUU una propuesta de alto el fuego de diez puntos que incluye garantías de no agresión, control sobre el estrecho de Ormuz y reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio, además del levantamiento de sanciones, compensaciones y retirada de tropas estadounidenses.

Tras fracasar las negociaciones, Trump anunció que la Armada de EEUU bloqueará todas las embarcaciones que intenten entrar o salir de puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.