Para los "malla oro": Civila criticó el rumbo que defendió este gobierno

Civila señaló que, al final del periodo de gobierno, la balanza de resultados es clara, “el 5 % mejoró su ingreso, su posición, y el 95 % perdió”. Esta realidad no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Uruguay, sino que responde a un modelo económico que ha fracasado históricamente en cualquier lugar donde se haya implementado. “No es que no funcionó ahora, no funcionó nunca en ningún lugar”, sentenció Civila.