Política Fiscal de Corte |

ante la bomba

Partido Comunista repudió atentado y llamó a defender la democracia

La fiscal de Corte fue objeto de un atentado en domicilio en la madrugada de este domingo; todo el sistema político lo repudió.

Comunistas solidarios con Ferrero.

El Partido Comunista (PCU) repudió el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y respaldó las acciones que está llevando adelante el Ministerio del Interior (MI). "La defensa de la democracia implica un compromiso permanente y se expresa en todos los planos, también en este", afirma.

"Queremos expresar nuestro repudio al atentado del que fue objeto la Fiscal de Corte Mónica Ferrero y nuestra solidaridad con ella y con su familia", señala el PCU en referencia al ataque de que fuera objeto la funcionaria en la madrugada de este domingo.

Para los comunistas "el combate al crimen organizado, y la violencia que desata contra nuestra sociedad, es una tarea imprescindible". Por esa razón entienden que "en ese marco es imperioso, entre otras cosas, avanzar en las leyes para combatir el lavado de activos".

Con el Ministerio del Interior

Tras anunciar su identificación con la declaración del Frente Amplio, expresan su "respaldo a las respuestas que está dando el gobierno, y en particular el ministerio del Interior, es necesario extremar las medidas para que se investigue a fondo, se identifique y se castigue a los responsables de este atentado".

"La defensa de la democracia implica un compromiso permanente y se expresa en todos los planos, también en este", sentencia el PCU.

