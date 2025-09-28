Partido Comunista repudió atentado y llamó a defender la democracia

Con el Ministerio del Interior

Tras anunciar su identificación con la declaración del Frente Amplio, expresan su "respaldo a las respuestas que está dando el gobierno, y en particular el ministerio del Interior, es necesario extremar las medidas para que se investigue a fondo, se identifique y se castigue a los responsables de este atentado".

"La defensa de la democracia implica un compromiso permanente y se expresa en todos los planos, también en este", sentencia el PCU.