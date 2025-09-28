El Partido Comunista (PCU) repudió el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y respaldó las acciones que está llevando adelante el Ministerio del Interior (MI). "La defensa de la democracia implica un compromiso permanente y se expresa en todos los planos, también en este", afirma.
ante la bomba
Partido Comunista repudió atentado y llamó a defender la democracia
La fiscal de Corte fue objeto de un atentado en domicilio en la madrugada de este domingo; todo el sistema político lo repudió.