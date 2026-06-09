Árbitro somalí denunció haber sido detenido por 11 horas en EEUU previo a su expulsión

Omar Artan, considerado uno de los mejores árbitros de África, agregó que los funcionarios no le dieron ninguna razón para negarle la entrada. "Creo que tienen un problema con mi país", afirmó antes de contar que llevaba cuatro años esperando para arbitrar un Mundial.

El comunicado de Aduanas

Las respuestas de las autoridades fronterizas no tardó en llegar, y en el caso de la deportación de Omar Artan, informaron que "el viajero fue sometido a una inspección adicional, un procedimiento rutinario del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza que se realiza cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad".

"Tras la inspección, se determinó que el viajero, árbitro de la Copa Mundial de la FIFA, era inadmisible debido a problemas de verificación y se le denegó la entrada", cierra el comunicado oficial.