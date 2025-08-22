Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política imputado | causa |

Cerro Largo

Libretas truchas: exalcalde blanco de Noblía fue imputado por cohecho, asociación delictiva y falsificación

El exalcalde de Noblía, Favio Freire, fue imputado por delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación ideológica de documento público.

Exalcalde de Noblía fue imputado por la causa de las libretas truchas.

Exalcalde de Noblía fue imputado por la causa de las libretas truchas.

 Subrayado
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Fue imputado este viernes por la Justicia el exalcalde blanco de Noblía (Cerro Largo), Favio Freire, como presunto autor de delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado y falsificación ideológica de documento público. El también exdirector de la Policía Municipal, irá a prisión preventiva por 180 días. Su defensa apeló la resolución.

La causa tiene que ver con libretas truchas brindadas por la Alcaldía de Isidoro de Noblía (Cerro Largo) que, con apenas 3.000 habitantes, emitió en los últimos tres años alrededor de 8.900 libretas de conducir.

Freire fue detenido el jueves, junto a otras cinco personas sospechosas de estar implicadas en la venta de libretas de conducir en Cerro Largo. Tras ser arrestado, se descompensó, pero este viernes de noche fue imputado por la Justicia.

Otras imputaciones y condenas por la causa de las libretas truchas

Otro de los imputados fue un funcionario público de la alcaldía de Isidoro Noblía, encargado de las pruebas prácticas.

La fiscal lo formalizó por un delito de asociación para delinquir y cohecho calificado y falsificación de documento público. Irá a prisión preventiva por 180 días mientras sigue la investigación.

A su vez, este viernes fue condenada una mujer que oficiaba como "captadora", informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech. La pena es a cuatro meses de prisión efectiva y luego prisión domiciliaria y libertad a prueba hasta completar los 16 meses.

Otra de las imputadas fue Elvira del Río, de 71 años, exfuncionaria de la Intendencia de Cerro Largo. Estuvo a cargo de la Dirección de Turismo y de Ferias, tiene una escuela de choferes, formó parte de una agrupación política del Partido Nacional y actualmente está jubilada.

La Justicia la imputó por asociación para delinquir y cohecho calificado como coautora. Cumple arresto domiciliario total por 180 días mientras continúa la investigación en su contra y aguarda sentencia definitiva. Un médico forense acreditó razones de salud para que no fuera a prisión efectiva.

También fue condenado un particular oriundo de otro departamento, mediante proceso abreviado, por asociación para delinquir, en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de cohecho calificado como coautor. Irá 12 meses de prisión.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar