Patrullaje: Javier García da un paso más y propone marco legal para proteger a militares

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/2069125715430166781&partner=&hide_thread=false Es necesario norma LEGAL que proteja a los soldados penalmente, así actúen solo choferes, ante episodios de agresión y respuesta (como pasa en los perímetros carcelarios). Así como no alterar cadena de mandos que hace a la naturaleza de su función. Policías mandando soldados es… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) June 22, 2026

Patrullaje militar

La propuesta de emplear recursos del Ejército para patrullar en algunos barrios de Montevideo fue dada a conocer por el ministro Carlos Negro la semana pasada en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara baja, pero tomó estado público este lunes.

Negro detalló que se trata de doce vehículos Mamba "que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional". Y agregó: Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad”.

Orsi confirma

Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, Negro señaló que existe “un permanente intercambio” entre la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional, orientado a “buscar las formas de cooperación que dentro de la ley y la Constitución permitan una participación cada vez más activa” de las capacidades.

La propuesta fue confirmada por el propio presidente Yamandú Orsi, quien en su cuenta de X explicó que la decisión se adoptó a partir de "un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía", donde se resolvió "redoblar el combate contra el crimen organizado". Para esto, "direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”.