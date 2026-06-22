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Política

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Patrullaje: Javier García da un paso más y propone marco legal para proteger a militares

A Javier García le preocupa que haya una ruptura del mando ya que imagina que policías pudieran estar mandando a los soldados.

Javier García quiere protección para los militares.

Javier García quiere protección para los militares.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El senador nacionalista Javier García propone dar un paso más para el patrullaje militar en algunos barrios de Montevideo, anunciado por el Gobierno, con la creación de un marco legal para dar cobertura a los efectivos militares que participen de este esquema.

"Es necesaria norma LEGAL que proteja a los soldados penalmente, así actúen solo choferes, ante episodios de agresión y respuesta (como pasa en los perímetros carcelarios)", señaló García en su cuenta de la red X.

Alertó, también, sobre su preocupación por una supuesta alteración de la cadena de mando. Así como no alterar cadena de mandos que hace a la naturaleza de su función. Policías mandando soldados es romper mando y conflicto en puerta. Es imprescindible que estén amparados legalmente".

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Patrullaje militar

La propuesta de emplear recursos del Ejército para patrullar en algunos barrios de Montevideo fue dada a conocer por el ministro Carlos Negro la semana pasada en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Cámara baja, pero tomó estado público este lunes.

Negro detalló que se trata de doce vehículos Mamba "que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional". Y agregó: Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad”.

Orsi confirma

Durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes, Negro señaló que existe “un permanente intercambio” entre la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional, orientado a “buscar las formas de cooperación que dentro de la ley y la Constitución permitan una participación cada vez más activa” de las capacidades.

La propuesta fue confirmada por el propio presidente Yamandú Orsi, quien en su cuenta de X explicó que la decisión se adoptó a partir de "un encuentro con los ministros de Defensa, Interior y Economía", donde se resolvió "redoblar el combate contra el crimen organizado". Para esto, "direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”.

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