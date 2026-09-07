Sífilis en Uruguay: los casos aumentan y ya crecen casi 49% en lo que va de 2026

En los últimos años se ha observado un aumento sostenido de los casos de sífilis en nuestro país, tanto en la población general como en los casos de sífilis congénita, una tendencia que también se registra a nivel departamental. En este contexto, en agosto de 2025 entró en vigencia la Ordenanza N.º 912/025 sobre Sífilis, Sífilis Congénita y Controles del Embarazo, con el objetivo de fortalecer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las personas afectadas, así como la vigilancia epidemiológica mediante la designación de referentes institucionales de ITS en los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), con quienes el Ministerio de Salud Pública (MSP) trabaja de forma coordinada.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Este aumento de casos debe interpretarse considerando tanto la evolución real de la infección como las mejoras implementadas en los mecanismos de detección, notificación y registro, que permiten identificar más casos de manera oportuna. El propio MSP ha insistido en esa doble lectura cada vez que difunde sus boletines, parte del salto estadístico responde a que hoy se testea más y mejor, pero otra parte -la que más preocupa a los especialistas- responde a una transmisión que sigue activa y en expansión.
Los números hasta la semana 33
El boletín epidemiológico del MSP registra 5.484 notificaciones de sífilis hasta la semana epidemiológica 33 de 2026, frente a 3.689 en el mismo corte de 2025. Eso equivale a un incremento del 48,7% en la cantidad de casos. La incidencia acumulada (IA), que mide los casos cada 100.000 habitantes, pasó de 105,83 a 157,56, un salto de 51,73 puntos.
La comparación con los reportes previos del propio Ministerio muestra que la curva no se aplana, en el primer semestre del año (hasta la semana 23) el incremento interanual rondaba el 40%, con 3.669 casos frente a 2.618. Diez semanas después, con datos hasta la semana 33, ese incremento ya trepó a casi 49%, lo que sugiere que el ritmo de contagios o de detección, según la lectura oficial se acelera en lugar de estabilizarse.
Un mapa desigual: Salto y Artigas, los que más crecen
El comportamiento por departamento está lejos de ser homogéneo. Los mayores incrementos relativos en la incidencia se dan en:
- Salto, que pasa de 86,62 a 207,92 cada 100.000 habitantes (+121,3 puntos, +140%), consolidando una tendencia que ya se insinuaba a mitad de año, cuando el propio MSP señalaba a este departamento como el de mayor crecimiento relativo del país.
- Artigas, que salta de 94,34 a 248,40 (+154 puntos, +163%), y pasa a ser el segundo departamento con mayor incidencia del país.
- Rocha, que más que duplica su incidencia: de 88,87 a 184,97 (+108%).
- Paysandú, que venía de un fuerte incremento ya en el primer semestre (67,7% frente al 40% nacional) y llega a la semana 33 con una IA de 239,60, un 55,6% más casos que en 2025.
- Treinta y Tres, con un alza del 86% en su incidencia.
En el otro extremo, cinco departamentos muestran una incidencia menor que la de 2025: Tacuarembó (-44,7 puntos, la mayor caída del país), Rivera (-15,5), Flores (-19,0), Soriano (-14,0) y Río Negro (-5,1). Se trata de departamentos con series históricamente más volátiles por su bajo número absoluto de casos, donde una variación de pocas decenas de notificaciones altera fuertemente la tasa.
Maldonado se mantiene como el departamento con mayor incidencia acumulada del país (340,14 cada 100.000), muy por encima del promedio nacional, y también registra un aumento importante en el número absoluto de casos, de 514 a 743 (+44,6%).
Montevideo y Canelones concentran el volumen
En términos de casos absolutos, Montevideo sigue siendo, por lejos, el departamento con más notificaciones: 1.977 hasta la semana 33, 605 más que en 2025 (+44,1%). Le siguen Maldonado (743) y Canelones, que pasa de 366 a 723 casos, un incremento del 97,5% —de los más pronunciados del país en términos porcentuales— aunque su incidencia (116,37) todavía se ubica por debajo del promedio nacional.