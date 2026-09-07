Sífilis en Uruguay: los casos aumentan y ya crecen casi 49% en lo que va de 2026

La comparación con los reportes previos del propio Ministerio muestra que la curva no se aplana, en el primer semestre del año (hasta la semana 23) el incremento interanual rondaba el 40%, con 3.669 casos frente a 2.618. Diez semanas después, con datos hasta la semana 33, ese incremento ya trepó a casi 49%, lo que sugiere que el ritmo de contagios o de detección, según la lectura oficial se acelera en lugar de estabilizarse.

Un mapa desigual: Salto y Artigas, los que más crecen

El comportamiento por departamento está lejos de ser homogéneo. Los mayores incrementos relativos en la incidencia se dan en:

Salto , que pasa de 86,62 a 207,92 cada 100.000 habitantes (+121,3 puntos, +140%), consolidando una tendencia que ya se insinuaba a mitad de año, cuando el propio MSP señalaba a este departamento como el de mayor crecimiento relativo del país.

, que pasa de 86,62 a 207,92 cada 100.000 habitantes (+121,3 puntos, +140%), consolidando una tendencia que ya se insinuaba a mitad de año, cuando el propio MSP señalaba a este departamento como el de mayor crecimiento relativo del país. Artigas , que salta de 94,34 a 248,40 (+154 puntos, +163%), y pasa a ser el segundo departamento con mayor incidencia del país.

, que salta de 94,34 a 248,40 (+154 puntos, +163%), y pasa a ser el segundo departamento con mayor incidencia del país. Rocha , que más que duplica su incidencia: de 88,87 a 184,97 (+108%).

, que más que duplica su incidencia: de 88,87 a 184,97 (+108%). Paysandú , que venía de un fuerte incremento ya en el primer semestre (67,7% frente al 40% nacional) y llega a la semana 33 con una IA de 239,60, un 55,6% más casos que en 2025.

, que venía de un fuerte incremento ya en el primer semestre (67,7% frente al 40% nacional) y llega a la semana 33 con una IA de 239,60, un 55,6% más casos que en 2025. Treinta y Tres, con un alza del 86% en su incidencia.

En el otro extremo, cinco departamentos muestran una incidencia menor que la de 2025: Tacuarembó (-44,7 puntos, la mayor caída del país), Rivera (-15,5), Flores (-19,0), Soriano (-14,0) y Río Negro (-5,1). Se trata de departamentos con series históricamente más volátiles por su bajo número absoluto de casos, donde una variación de pocas decenas de notificaciones altera fuertemente la tasa.

Maldonado se mantiene como el departamento con mayor incidencia acumulada del país (340,14 cada 100.000), muy por encima del promedio nacional, y también registra un aumento importante en el número absoluto de casos, de 514 a 743 (+44,6%).

Montevideo y Canelones concentran el volumen

En términos de casos absolutos, Montevideo sigue siendo, por lejos, el departamento con más notificaciones: 1.977 hasta la semana 33, 605 más que en 2025 (+44,1%). Le siguen Maldonado (743) y Canelones, que pasa de 366 a 723 casos, un incremento del 97,5% —de los más pronunciados del país en términos porcentuales— aunque su incidencia (116,37) todavía se ubica por debajo del promedio nacional.