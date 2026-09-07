El presidente de la República, Yamandú Orsi, valoró el presente y las perspectivas del turf uruguayo tras presenciar la disputa del Gran Premio Presidente de la República este domingo 6 en el Hipódromo Nacional de Maroñas, afirmando que la actividad hípica nacional cuenta con bases sólidas para continuar expandiéndose.
Hipódromo
Yamandú Orsi destacó el potencial del turf uruguayo: "No llegó al techo, tiene mucho para crecer"
Yamandú Orsi ratificó el compromiso del Estado para apoyar el desarrollo de la hípica y resaltó su impacto social en la juventud.