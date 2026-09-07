Yamandú Orsi destacó el potencial del turf uruguayo: "No llegó al techo, tiene mucho para crecer"

«Uno ve cuánta gente se mueve, cuánta gurisada se involucra, lo sano que es dedicarse a esa actividad para la gente joven, que tiene mucho más jugo para sacarle. En eso estamos», expresó Orsi al referirse a la dinámica comunitaria y laboral que rodea a los hipódromos.

Recepción de autoridades y prueba clásica

A su llegada al Hipódromo Nacional de Maroñas, el presidente fue recibido por las principales autoridades de la empresa concesionaria Codere, Guido Parrella, Director General, Pablo Stradiotich, Director de Operaciones, Alfredo Acuña, Gerente de Unidad Hípica y Beatriz Olivera, Gerente de Comunicación.

La jornada contó además con la presencia del director general de Casinos, Fernando Estévez. Tras presenciar la competencia principal sobre una distancia de 2.400 metros, el presidente Orsi descendió al podio para hacer entrega del máximo galardón de la jornada al equipo ganador.