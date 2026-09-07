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Política Orsi | turf | Hipódromo de Maroñas

Hipódromo

Yamandú Orsi destacó el potencial del turf uruguayo: "No llegó al techo, tiene mucho para crecer"

Yamandú Orsi ratificó el compromiso del Estado para apoyar el desarrollo de la hípica y resaltó su impacto social en la juventud.

Orsi en el Hipódromo de Maroñas

Orsi en el Hipódromo de Maroñas
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, valoró el presente y las perspectivas del turf uruguayo tras presenciar la disputa del Gran Premio Presidente de la República este domingo 6 en el Hipódromo Nacional de Maroñas, afirmando que la actividad hípica nacional cuenta con bases sólidas para continuar expandiéndose.

«La hípica uruguaya no llegó al techo, tiene mucho para crecer», subrayó el mandatario en rueda de prensa luego de la entrega de premios. En ese marco, Orsi enfatizó la responsabilidad del sector público en el fortalecimiento del rubro: «El Estado tiene una cuota de responsabilidad, vamos a ayudar en todo lo posible».

Inclusión juvenil e impacto social

Durante sus declaraciones, el jefe de Estado hizo hincapié en las oportunidades formativas y laborales que genera el turf en la sociedad, destacando especialmente su rol integrador para las nuevas generaciones.

«Uno ve cuánta gente se mueve, cuánta gurisada se involucra, lo sano que es dedicarse a esa actividad para la gente joven, que tiene mucho más jugo para sacarle. En eso estamos», expresó Orsi al referirse a la dinámica comunitaria y laboral que rodea a los hipódromos.

Recepción de autoridades y prueba clásica

A su llegada al Hipódromo Nacional de Maroñas, el presidente fue recibido por las principales autoridades de la empresa concesionaria Codere, Guido Parrella, Director General, Pablo Stradiotich, Director de Operaciones, Alfredo Acuña, Gerente de Unidad Hípica y Beatriz Olivera, Gerente de Comunicación.

La jornada contó además con la presencia del director general de Casinos, Fernando Estévez. Tras presenciar la competencia principal sobre una distancia de 2.400 metros, el presidente Orsi descendió al podio para hacer entrega del máximo galardón de la jornada al equipo ganador.

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