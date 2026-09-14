El Sindicato Único Portuario (Supra) emitió un comunicado este lunes en el que rechaza la resolución de "servicios mínimos" que estableció el gobierno para la Terminal Cuenca del Plata (TCP), ya que consideran que esa medida "limita el derecho sindical".
Derecho sindical
Sindicato portuario rechazó "servicios mínimos" fijados por el gobierno y solicitó asesoramiento legal
Tras la medida adoptada por el gobierno, el Supra solicitó asesoramiento a abogados del PIT-CNT y pedirán reunirse con ministerios de Trabajo, Transporte y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.