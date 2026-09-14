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Derecho sindical

Sindicato portuario rechazó "servicios mínimos" fijados por el gobierno y solicitó asesoramiento legal

Tras la medida adoptada por el gobierno, el Supra solicitó asesoramiento a abogados del PIT-CNT y pedirán reunirse con ministerios de Trabajo, Transporte y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Sindicato portuario pedirá reuniones con el gobierno por medidas adoptadas la semana pasada.

Sindicato portuario pedirá reuniones con el gobierno por medidas adoptadas la semana pasada.

 Katoen Natie
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Por Redacción Caras y Caretas

El Sindicato Único Portuario (Supra) emitió un comunicado este lunes en el que rechaza la resolución de "servicios mínimos" que estableció el gobierno para la Terminal Cuenca del Plata (TCP), ya que consideran que esa medida "limita el derecho sindical".

El viernes pasado, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de "garantizar servicios mínimos que aseguren, al menos, el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables" en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, en el marco del conflicto por el nuevo convenio colectivo que lleva seis meses de negociaciones sin resolución hasta el momento.

Sindicato solicita asesoría legal y reuniones con el Poder Ejecutivo

Desde el sindicato indicaron que van a "solicitar el asesoramiento técnico a la Sala de Abogados del PIT-CNT, para definir las medidas a tomar" en el marco del diferendo.

A su vez, convocaron al Ejecutivo Nacional para resolver las medidas y solicitaron sendas reuniones con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Transporte y Obras Públicas; y al secretario de Presidencia, Alejandro "Pacha" Sánchez.

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