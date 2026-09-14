Policía y Facultad de Medicina trabajan en seguridad y prevención de violencia de género

Por un lado, se brinda asesoramiento en materia de seguridad física y ambiental en los edificios donde concurren estudiantes de Medicina.

En este marco, se encuentra en elaboración un informe por parte de la Jefatura, con participación de efectivos de Policía Comunitaria, que permitirá realizar recomendaciones específicas para los espacios universitarios.

Por otra parte, se trabaja desde una perspectiva de género para fortalecer las herramientas institucionales frente a situaciones de violencia y discriminación. En este sentido, la DDEVDyG participa en tres líneas de acción.

La primera consiste en colaborar en la revisión de la ordenanza de la Udelar y de los protocolos existentes para abordar situaciones de violencia y discriminación.

Acceso a la Justicia

La segunda apunta a la elaboración de material audiovisual destinado a la comunidad estudiantil, con información sobre los mecanismos de denuncia disponibles en la Policía Nacional para situaciones de violencia basada en género. Estos contenidos ya se encuentran disponibles en las plataformas de la Facultad de Medicina y de la Udelar.

La tercera línea comprende la realización de talleres dirigidos a estudiantes, docentes y personal no docente, en los que se abordarán las herramientas de acceso a la Justicia a través de la Policía Nacional y los mecanismos de actuación frente a situaciones de violencia basada en género.

Gutiérrez señaló que ya se han realizado varias reuniones de coordinación entre los equipos de trabajo y que los talleres comenzarán a implementarse próximamente, en forma conjunta entre la Jefatura de Policía de Montevideo, la DDEVDyG y la Facultad de Medicina.

Canales de denuncia

* Ante situaciones de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el 911.

* Se puede denunciar presencialmente en Comisarías Especializadas en Violencia Doméstica y de Género o en una seccional policial.

* También se encuentra disponible la línea 0800 5000 y se puede denunciar en línea a través de la página web del Ministerio del Interior.