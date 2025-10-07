La fiscal Isabel Ithurralde solicitará la condena más severa contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés. La acusación se presentará este miércoles 8 de octubre e incluye cargos por aproximadamente un 70% de los 22 delitos imputados, lo que podría traducirse en una pena de hasta 16 años de prisión.
La Fiscalía va por todo
Pedirán la pena máxima para Gustavo Penadés, acusado de más de 20 delitos sexuales
