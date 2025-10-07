Hacete socio para acceder a este contenido

La Fiscalía va por todo

Pedirán la pena máxima para Gustavo Penadés, acusado de más de 20 delitos sexuales

La acusación contra Penadés se presentará este miércoles 8 de octubre e incluye cargos por aproximadamente un 70% de los 22 delitos imputados.

La fiscal Isabel Ithurralde solicitará la condena más severa contra el exsenador nacionalista Gustavo Penadés. La acusación se presentará este miércoles 8 de octubre e incluye cargos por aproximadamente un 70% de los 22 delitos imputados, lo que podría traducirse en una pena de hasta 16 años de prisión.

Caso penadés

El caso, que estalló en 2023 y sacudió al sistema político, mantiene a Penadés en prisión preventiva en la Cárcel de Florida. El exlegislador enfrenta cargos por explotación sexual y otros delitos vinculados, mientras insiste en su inocencia y cuestiona el accionar de la Fiscalía. A fines de setiembre, en entrevista con el semanario Búsqueda, volvió a negar haber abusado de menores y lanzó duras críticas contra la exfiscal Alicia Ghione, quien inició la investigación.

El proceso avanza en un contexto de tensión. Este martes declaró Federico Rodríguez, expolicía condenado por cohecho y asociación para delinquir en el marco de la misma causa. Además, este 10 de octubre caduca el plazo de la medida cautelar, por lo que la Fiscalía acelera los pasos para formalizar la acusación y dar inicio al juicio oral.

La investigación contra Penadés se transformó en uno de los expedientes judiciales más relevantes de los últimos años, tanto por la gravedad de los delitos atribuidos como por la condición de alto perfil del acusado, que hasta 2023 integraba el Senado por el Partido Nacional.

