Sociedad Navidad | clima | pronóstico

¿mesa afuera o adentro?

¿Cómo estará el clima para Navidad?: Conocé el pronóstico oficial y preparate

El fin de semana existirán altas temperaturas y algunas tormentas y precipitaciones aisladas. Luego de cierta inestabilidad el clima mejoraría.

¿Qué pasará en Navidad?

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Para este sábado 20 de diciembre de 2025, el territorio uruguayo experimenta una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica y temperaturas elevadas. Según el reporte oficial de Inumet, se espera un incremento de la nubosidad a lo largo del día con la ocurrencia de precipitaciones y tormentas aisladas, especialmente en el área metropolitana y el sur del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 34°C en el noroeste, mientras que en Montevideo se situarán en torno a los 30°C. Los vientos predominantes soplarán del noreste al suroeste con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h en zonas costeras.

Para el domingo 21 de diciembre, la inestabilidad persistirá durante la mañana con cielos cubiertos y continuidad de lluvias y tormentas. Se prevé la formación de neblinas y bancos de niebla, con una ligera disminución de las temperaturas máximas, que rondarán los 28°C. De acuerdo con los modelos de Windguru para la zona de la costa, el viento rotará al sector este con intensidades moderadas de entre 15 y 30 km/h, manteniendo condiciones de humedad elevada.

A partir del lunes 22 de diciembre, se anticipa una mejora gradual en las condiciones climáticas. Si bien la nubosidad permanecerá variable, las probabilidades de precipitaciones disminuirán significativamente hacia la tarde. El pronóstico extendido sugiere que para los días previos a la Navidad, martes 23 y miércoles 24, el tiempo se estabilizará con cielos mayormente despejados y un ascenso paulatino de las temperaturas, garantizando condiciones favorables para las celebraciones al aire libre.

INUMET

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido un aviso especial para este fin de semana del 20 y 21 de diciembre de 2025, informando sobre un periodo de inestabilidad que afectará a gran parte del país. Tras una mañana de intenso calor con máximas que superan los 30 grados en el sur y llegan a los 34 grados en el litoral norte, el avance de un frente de humedad provocará precipitaciones y tormentas de variada intensidad durante la tarde y noche de este sábado.

Las autoridades meteorológicas recomiendan especial precaución a quienes se encuentren en zonas costeras y áreas metropolitanas, ya que se esperan rachas de viento del suroeste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Esta situación de inestabilidad se extenderá hasta las primeras horas del domingo, jornada que se presentará mayormente nublada y con presencia de neblinas densas, aunque con un leve respiro en las temperaturas extremas.

Sin embargo, el pronóstico para el inicio de la próxima semana trae alivio para quienes planean las festividades de fin de año. Los principales modelos de predicción, incluyendo las referencias técnicas de Windguru, coinciden en una estabilización de la atmósfera a partir del lunes por la tarde. Se prevé que la masa de aire húmedo sea desplazada por vientos del sector sureste, lo que despejará los cielos y permitirá disfrutar de jornadas soleadas.

Navidad sin lluvias

Para la Nochebuena y el día de Navidad, las proyecciones son sumamente optimistas. Se espera que el tiempo se mantenga seco y estable en todo el territorio nacional, con temperaturas muy agradables que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 30 grados de máxima. No se prevén lluvias para el cierre de la jornada del 24 de diciembre, lo que facilitará el desarrollo de actividades y reuniones familiares en espacios abiertos bajo condiciones meteorológicas ideales.

