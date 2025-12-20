¿Cómo estará el clima para Navidad?: Conocé el pronóstico oficial y preparate

INUMET

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido un aviso especial para este fin de semana del 20 y 21 de diciembre de 2025, informando sobre un periodo de inestabilidad que afectará a gran parte del país. Tras una mañana de intenso calor con máximas que superan los 30 grados en el sur y llegan a los 34 grados en el litoral norte, el avance de un frente de humedad provocará precipitaciones y tormentas de variada intensidad durante la tarde y noche de este sábado.

Las autoridades meteorológicas recomiendan especial precaución a quienes se encuentren en zonas costeras y áreas metropolitanas, ya que se esperan rachas de viento del suroeste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Esta situación de inestabilidad se extenderá hasta las primeras horas del domingo, jornada que se presentará mayormente nublada y con presencia de neblinas densas, aunque con un leve respiro en las temperaturas extremas.

Sin embargo, el pronóstico para el inicio de la próxima semana trae alivio para quienes planean las festividades de fin de año. Los principales modelos de predicción, incluyendo las referencias técnicas de Windguru, coinciden en una estabilización de la atmósfera a partir del lunes por la tarde. Se prevé que la masa de aire húmedo sea desplazada por vientos del sector sureste, lo que despejará los cielos y permitirá disfrutar de jornadas soleadas.

Navidad sin lluvias

Para la Nochebuena y el día de Navidad, las proyecciones son sumamente optimistas. Se espera que el tiempo se mantenga seco y estable en todo el territorio nacional, con temperaturas muy agradables que oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 30 grados de máxima. No se prevén lluvias para el cierre de la jornada del 24 de diciembre, lo que facilitará el desarrollo de actividades y reuniones familiares en espacios abiertos bajo condiciones meteorológicas ideales.