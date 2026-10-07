Pedro Sánchez y una movida de ajedrez que puede reconfigurar el mapa político español

A pesar de que el PSOE lidera la percepción de capacidad para abordar la problemática habitacional —respaldado por un electorado que en más del 67 % apoya el tope a los precios del alquiler y en un 80 % la ampliación de la vivienda pública—, Sánchez no parte como favorito. Las proyecciones privadas y el promedio de la televisión pública sitúan al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo con 137 escaños y a Vox con 65, lo que sumaría 202 diputados, sobrepasando de forma holgada la mayoría absoluta fijada en 176. En contraste, el PSOE obtendría unos 104 escaños y su socio Sumar apenas una decena.