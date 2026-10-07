La sorpresiva convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre impulsada por el presidente Pedro Sánchez constituye una maniobra de alto riesgo calculada para reconfigurar el tablero político español. El Ejecutivo ha logrado instalar la crisis de la vivienda como el eje central del debate público, desplazando el foco judicial hacia un terreno con amplio respaldo ciudadano a las tesis progresistas.
El que no arriesga no gana
Pedro Sánchez y una movida de ajedrez que puede reconfigurar el mapa político español
Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre buscando convertir la crisis de vivienda en la clave electoral frente a los avances del PP y Vox.