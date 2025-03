Pepe Mujica: "Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina"

La salud de Pepe

En este mensaje, el exmandatario uruguayo y figura de referencia para el MPP y el Frente Amplio, habló también de su salud.

“Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina; no estoy lejos de irme cualquier día de estos", dijo. "Pero recuerda: soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo, pero es hermoso poner nuestra vida al servicio de una causa, nos entiendan o no nos entiendan”.

En el mes de abril del año pasado, Mujica informó que había iniciado un tratamiento de radioterapia a raíz de un cáncer de esófago. Luego, en el mes de setiembre, se sometió a una operación en la que le colocaron un baypass intestinal. Y en enero de este año, Pepe informó que se le habían detectado metástasis en el hígado y su su decisión era no someterse a nuevos tratamientos.

Agradecimiento

El Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia publicó en X un sentido agradecimiento al mensaje de Mujica.

Este ministerio "abraza el emotivo mensaje enviado por el reconocido líder político y expresidente de Uruguay conocido como Pepe Mujica, al pueblo colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro. Sus sentidas palabras, en el marco de un encuentro con el viceministro de juventudes de nuestra entidad, Pablo Zabala, dan cuenta de la importancia de las luchas sostenidas por la defensa de los derechos de los pueblos. Un mensaje de gran importancia ad portas del inicio de las movilizaciones que buscan defender las reformas sociales tan necesarias para la mejora de las condiciones de vida en nuestro país".