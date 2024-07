Pereira arremetió contra Lacalle y calificó de "irresponsables" sus afirmaciones

“Dejar claro que esta no es una elección en Uruguay. Es una elección en Venezuela que la van a resolver los venezolanos", indicó y sostuvo: "Queremos que en Venezuela haya progreso, prosperidad, que sea un país que con la riqueza que tiene pueda distribuir de manera adecuada, y para eso es fundamental que se abra una brecha democrática profunda”.

Pereira cuestionó a Lacalle Pou

También cuestionó que el presidente Luis Lacalle Pou se manifestó y preguntó si "tenía elementos para dar su opinión sobre los resultados". “Es tan irresponsable hoy decir que hubo fraude sin tener ningún elemento, como decir que la elección ya está certificada sin tener ningún elemento”, dijo el presidente del Frente Amplio.

“Es igual de temerario decir que hubo fraude que decir que todo aconteció normalmente”, remarcó. "Prejuzgar es tener intencionalidad sin tener ninguna información", aseguró Pereira.

También dijo que "hay que analizar" si proscripción de dirigentes de la oposición venezolana fue "debidamente o no".

Sobre el posteo realizado por Lacalle Pou a los dos de la mañana de este lunes, Pereira apuntó que no entendía cómo el presidente a esa hora “tenía información que así no vale”.

“¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, escribió el presidente en la madrugada de este lunes.