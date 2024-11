Pereira cuestionó dichos de Bianchi y pidió a Delgado que "ponga en orden a su partido"

Fernando Pereira pidió a Delgado que "ponga en orden a su partido", ya que "están cruzando todos los límites y el Frente Amplio no lo va a tolerar". Consultado sobre si el candidato nacionalista es dialoguista, Pereira aseguró que "lo era" pero que "las personas cambian". “Durante su gobierno no logró acordar la integración de la Corte Electoral por diferencias con sus socios, no lograron acordar el Tribunal de Cuentas, no logró acordar el Fiscal de Corte y esto habla de la falta de diálogo”.

“Desde Torre Ejecutiva mandaron a parar el acuerdo que teníamos con el BID [Banco Interamericano de Desarrollo] para el préstamo de la Intendencia de Montevideo para saneamiento. Intentaron bloquear el de Canelones y luego ediles del Partido Colorado aprobaron este fideicomiso. ¿Esa es una actitud dialoguista?”, sentenció.