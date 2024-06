Pereira sobre Delgado: "No sé cómo alguien pretende ser presidente si no sabe nada"

Pereira cuestionó la actuación del presidente por no detener el seguimiento indebido a Abdala, indicando que las investigaciones deben realizarse con una orden judicial. "Si a usted le dicen que están espiando a un dirigente sindical o que están haciendo seguimiento de una boca de venta de drogas, donde está un dirigente sindical, ¿no tendría que decir en vez de 'perfecto', 'pará con eso'? No se puede hacer en el Uruguay pesquisas a personas sin una orden judicial y esa orden no existió".

Consultado por las acciones judiciales a emprender, Pereira señaló que el Frente Amplio confía en que la Fiscalía investigue a fondo el asunto y aclaró que su partido no emprenderá acciones judiciales adicionales, prefiriendo dejar que la justicia actúe sin interferencias.

Respecto a una posible movilización del FA, Pereira indicó que aún se está evaluando, aunque es poco probable que ocurra antes de las elecciones internas. Insistió en la necesidad de actuar con cautela y garantizar las condiciones democráticas para que el país funcione en paz.

Finalmente, Pereira expresó su desconcierto ante las declaraciones del precandidato nacionalista Álvaro Delgado , quien negó tener conocimiento de los hechos, y subrayó la falta de transparencia del Gobierno actual. "Es una persona que estuvo cuatro años en la Secretaría de la Presidencia y no sabe nada, no sabía nada de Astesiano, no sabe nada de esto, no sabe nada de nada. Yo no sé cómo alguien pretende ser presidente si no sabe".

Sobre la posibilidad de hacer un juicio político contra el presidente, Pereira opinó que por el momento no estaba entre las posibilidades. Sostuvo que para el FA, ante un Gobierno "que le ha fallado a la gente" la mejor manera de cambiar la situación es "cambiar el Gobierno", ya que las irregularidades y la falta de transparencia han dañado la institucionalidad de la República.