Pereira destacó que el FA tuvo "capacidad de reacción" ante denuncia falsa a Orsi

"Hay una inversión económica seria, todavía estamos investigando y buscando información, hay poder; lo mas fuerte que se dijo ayer (en Canal 4) es que Romina tiene contactos con distintas esferas del poder, ¿cuáles son?", cuestionó Pereira.

Sostuvo que dejar estas cuestiones resueltas "porque no son ciertas" no es lo que el Frente Amplio buscaba: "Esto no era cierto y se iba a demostrar".

"Había una campaña, una preparación, se indicaba como se iba a denunciar, y claramente había una intenció política de que el Frente Amplio tuviera un traspié", indicó Pereira.

En cuanto al papel del Partido Nacional - colectivdiad que hasta ayer Papasso integraba- Pereira consideró que fue "un tanto lento" en tomar decisiónes ante la denuncia que "a todas luces" era falsa.