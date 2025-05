Pereira dijo que Delgado tiene "problemas de comprensión" por señalar que "no hubo reclamos al gobierno"

"Se nos reclamó de todo, una convocatoria a un diálogo por el desarrollo, mejorar la condición de la vida de los trabajadores, la rebaja de la jornada laboral", detalló.

Cruce entre Pereira y Delgado por las críticas al gobierno de Lacalle Pou

Delgado señaló que se escucharon "discursos diferentes, pero se habló mucho de independencia de clase". Sin embargo, apuntó que "lo que no hubo es independencia política", con reivindicaciones al gobierno anterior, "muchas de ellas faltando a la verdad", cuestionó.

"Hay más empleo y no lo dijeron, más de 100.000 puestos de trabajo más; hay más salario real que el 2019 y no lo dijeron; recuperación de salario y no lo dijeron; hay menos informalismo; hay más inversión; hay menos inflación, que tiene que ver con el poder adquisitivo. Son de las partes que a veces cuando no decís toda la verdad, no digo que mientan, pero digo que no es absolutamente fidedigno un discurso de estas características", aseguró.

Al respecto, Pereira manifestó que la central sindical criticó la gestión de Lacalle Pou porque "claramente para los trabajadores uruguayos no fueron los mejores cinco años de su vida".

El presidente del FA aseguró que en tres años los trabajadores perdieron salario por más de 45 jornadas y lo recuperaron "recién al final del período" pasado, la pobreza infantil aumentó y la desigualdad generó una brecha más grande, advirtió Pereira.

"Naturalmente que hay una crítica al gobierno anterior. Pero también un conjunto de demandas que tanto el presidente (Yamandú Orsi) como el resto del gobierno, del partido, tomó nota", sostuvo.