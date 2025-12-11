Pereira: "No queremos que Ojeda pierda su banca", pero tampoco que haga "lo que se le antoje"

Por su parte, desde el Frente Amplio los senadores Sebastián Sabini y Liliam Kechichian afirmaron que su fuerza política aún no adoptó una posición.

"Ningún político puede hacer lo que se le antoje"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo este miércoles que “el FA no tiene dentro de sus características que ningún senador pierda la banca por una decisión mayoritaria de la bancada del FA”.

El presidente de la fuerza política señaló que los dos informes recibidos el lunes por la Mesa Política coinciden en que hubo una violación de la Constitución por parte de Ojeda, pero difieren en cuanto al mecanismo para ejecutar la pena prevista en la carta magna, esto es, la pérdida de la banca. Apuntó que, mientras José Korzeniak sugiere la aprobación de una resolución (acto administrativo) en el Senado por Mayoría simple, Luis Fleitas “va por el lado del artículo 115 de la Constitución, que es generar dos tercios de la bancada de senadores”.

Con todo, Pereira sostuvo que la cuestión de fondo es determinar si Ojeda, “o cualquier otro abogado” que sea legislador, “puede hacer o no gestiones para terceros en organismos de servicios descentralizados”. “Si puede, no violó la Constitución. Pero hasta ahora no he sentido a ningún dirigente político decir 'puede'”, apuntó.

“Nosotros vamos a ir tomando el tema con serenidad”, resaltó el presidente del FA, y manifestó: “Lo que menos queremos es que Ojeda pierda su banca,(pero) lo que no queremos es que ningún político pueda, por su poder, hacer lo que quiera, lo que se le antoje, porque ese margen no lo tiene, la Constitución no se lo da”.