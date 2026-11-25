"El crimen organizado es un problema multifactorial. No es posible entender totalmente el funcionamiento del crimen organizado sin entender la narcocultura y el atractivo que presenta para ciertas personas que la oferta social que tienen disponible es mucho menos atractiva, por algún motivo, que la que ofrece el crimen organizado", afirmó.

La dimensión territorial de los feminicidios

Según detalló Silvera el informe identifica distintos contextos en los que se producen los feminicidios: los interpersonales, aquellos vinculados a otros delitos comunes y los relacionados con el crimen organizado. Este último, señaló, aparece como "un nuevo escenario" que adquiere relevancia en el período analizado.

Otro de los aspectos centrales del informe, agregó Silvera, es la distribución territorial de los casos. Al respecto, destacó que Montevideo concentró más del 70% de los feminicidios vinculados al crimen organizado. "Ocurren en territorios donde hay segregación residencial, donde hay mayores niveles de exclusión y de pobreza, y donde hay una oferta también. Además, los perpetradores son mayormente jóvenes. Entonces, acá nuevamente hay una intersección entre género, generaciones y territorios, que es importante analizar", señaló.

En ese escenario, la entrevistada incorporó el concepto de gobernanza criminal, utilizado por distintos autores para explicar cómo las organizaciones delictivas inciden en la vida cotidiana de determinados territorios, más allá de la comisión de delitos. "Los más jóvenes son los puntos más débiles de esta cadena, donde muchas veces son reclutados, incluso menores de edad", afirmó Silvera.

Sin embargo, planteó que la influencia de estas estructuras no se limita a quienes son incorporados directamente a los grupos criminales. "La cultura y la vida en estos territorios se desarrolla también de acuerdo a valores y a parámetros de la narcocultura", explicó.

Intervenir más allá de lo punitivo

La dimensión cultural de la gobernanza criminal es otro de los puntos que el Observatorio considera necesario incorporar al debate. Suárez Vaz aclaró que el concepto no refiere únicamente al control de determinadas actividades o espacios, sino también a la influencia que las organizaciones ejercen sobre las formas de ser y vivir de las personas. "Cuando hablamos de gobernanza, no estamos hablando solamente de reglas administrativas. Vos compras acá, vos compras allá. El término gobernanza en el concepto académico, también tiene que ver con esa gobernanza de las formas de ser", explicó.

En ese marco, mencionó los aportes de otras investigaciones que describen un modo de vida atravesado por la muerte y la violencia. Para las integrantes del observatorio, comprender esas dinámicas permite abrir interrogantes sobre qué tipo de intervenciones pueden desarrollarse para prevenir la violencia feminicida. "Lo punitivo no cambia cultura", remarcó.

Las entrevistadas señalaron que el informe busca, precisamente, contribuir a formular preguntas que hasta ahora no habían sido suficientemente incorporadas al análisis del crimen organizado en Uruguay. No obstante, remarcaron que la responsabilidad de diseñar y llevar adelante las respuestas corresponde fundamentalmente al Estado, que cuenta con los recursos y las herramientas para intervenir. "Quienes tienen el recurso para abordar esta situación no somos solamente las feministas, las activistas, al revés, es el Estado que tiene todo el aparato cultural", expresó Suárez Vaz.