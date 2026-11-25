Controles y concentración de las hinchadas

El jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, comisario general Yony Mezquita, explicó que la planificación comenzó varios meses atrás e involucra a distintas unidades policiales y jefaturas departamentales.

Desde las 00:00 horas del sábado se establecerá un sistema de control y exclusión en el entorno del Parque Batlle.

Los simpatizantes de Palmeiras ingresarán a Uruguay por las rutas 9 y 8, mientras que los de Estudiantes lo harán por las rutas 1 y 2. Se prevé que los ómnibus con hinchas lleguen durante las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado.

La parcialidad brasileña se concentrará en el Parque Roosevelt y la argentina en la cantera del Parque Rodó, en las inmediaciones de bulevar Artigas. Los traslados hacia el estadio comenzarán alrededor de las 13:00 horas, coincidiendo con la apertura de puertas.

El director de Seguridad en el Deporte, comisario general Juan Silva, informó que se realiza un trabajo de inteligencia e intercambio de información con agencias extranjeras y autoridades policiales de Argentina y Brasil.

En el marco de los convenios del Mercosur y de cooperación internacional, se busca identificar a personas que tengan impedimentos para ingresar a espectáculos deportivos. Los controles se realizarán en los pasos fronterizos y en el estadio. Silva exhortó a quienes estén incluidos en esas listas a no concurrir, ya que no podrán ingresar.

Corredores y anillos de seguridad

El director nacional de la Guardia Republicana y jefe del operativo, comandante mayor Fabián Monzón, detalló que los hinchas de Estudiantes serán trasladados desde el Parque Rodó por bulevar Artigas y avenida Morquio. Los de Palmeiras partirán del Parque Roosevelt por avenida Italia hasta avenida Ricaldoni.

En el entorno del Centenario se instalarán tres anillos de seguridad: el primero controlará el acceso al sector, el segundo realizará tareas de supervisión y el tercero corresponderá al ingreso al estadio.

Las autoridades permitirán ingresar con banderas de hasta dos metros por 1,5 metros, sin mástil; carteras, mochilas, bolsos pequeños y riñoneras, además de elementos de animación autorizados por la CONMEBOL.

Estará prohibido el ingreso con paraguas, radios portátiles que utilicen pilas AA o AAA, fuegos artificiales, bengalas, elementos de humo, bebidas alcohólicas, botellas plásticas y objetos que puedan utilizarse como armas o proyectiles. Tampoco se admitirán materiales racistas o xenófobos, elementos que incrementen el riesgo de incendio, animales —excepto los de asistencia—, papel picado ni remeras que no correspondan a los equipos participantes.

Refuerzo de seguridad en Montevideo

El jefe de Policía de Montevideo y responsable estratégico del operativo, comisario general Alfredo Clavijo, anunció que se intensificará el patrullaje desde los días previos en las inmediaciones del estadio y en los puntos de concentración de las hinchadas.

El día del partido, el personal de la Jefatura, con apoyo de efectivos de otros departamentos, trabajará para garantizar los traslados y la seguridad en distintos puntos de la capital. El despliegue abarcará también terminales de ómnibus y barrios de Montevideo, ante el movimiento de visitantes y residentes.

Recomendaciones para los visitantes

El Ministerio del Interior recomendó a quienes viajen desde el exterior planificar el recorrido con anticipación y prever posibles desvíos, demoras y un aumento de la circulación. También aconsejó llegar al menos una hora antes a los puntos de concentración y disponer de tiempo adicional para los controles.

Quienes viajen en vehículos particulares deberán llevar la documentación personal y del automóvil, respetar las normas de tránsito y seguir las indicaciones policiales.

Para ingresar a Uruguay, los ciudadanos argentinos deberán presentar el DNI físico vigente, correspondiente al último ejemplar emitido, o el pasaporte. Los brasileños podrán hacerlo con pasaporte vigente o documento de identidad físico habilitado (RG o CIN), en buen estado y con fotografía identificable. La libreta de conducir no es válida como documento de viaje.

Los ciudadanos de otras nacionalidades deberán verificar si necesitan visa y tramitarla antes de viajar.

No se admitirán fotografías de documentos en celulares, constancias de documentos en trámite ni documentos deteriorados. Las empresas de transporte deberán verificar la documentación de sus pasajeros antes de partir. Quienes viajen con menores deberán contar también con las autorizaciones correspondientes.

Las autoridades recomendaron evitar concentrar el ingreso al país en las horas previas al partido y realizar los trámites fronterizos con suficiente anticipación.