Plenario Nacional del FA aprobó por unanimidad la candidatura de Fernando Pereira

El Frente Amplio, que es la fuerza del gobierno, tiene que construir la herramienta más potente que permita un ciclo progresista. Esto es construir y gobernar para la gente, pero también con la gente”, señaló Pereira tras el Plenario.

Frente Amplio escucha

Sostuvo que el Frente Amplio deberá recorrer el país para dialogar con la ciudadanía. Ese trabajo que empezó con el FA Te Escucha y que, de alguna manera, eso se va a reproducir el año próximo a la totalidad de las ciudades del interior, implica gobernar para la gente y con la gente: conversar, escuchar cuáles son las demandas que tienen y que el gobierno luego las responda, como está pasando. Esta comunicación virtuosa entre gobierno, Frente Amplio y sociedad es lo que le puede permitir al Frente Amplio ser el proyecto que enfrente al Partido Nacional”.

Indicó que eso implicará recorrer "la totalidad de las localidades" y no solo las "capitales departamentales", como ocurrió hasta ahora.

"Escuchar las demandas de la gente y que luego el gobierno las responda, como está pasando estas semanas donde el gobierno está yendo a cada departamento a responder las demandas que el Frente Amplio recibió", describió Pereira.

Asimismo, el Plenario aprobó la fecha para la realización del VIII Congreso Ordinario José Pepe Mujica, el que se realizará del 16 al 18 de octubre en el Palacio Peñarol.