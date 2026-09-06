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Deportes Nacional, | Tabla Anual |

en el parque central

Con sabor amargo: Nacional empató en su casa con Juventud de Las Piedras

Tanto Nacional como Juventud buscaban una victoria que les permitiera prenderse a la esperanza de poder luchar por el campeonato.

Juventud le empató a Nacional en la hora.

Juventud le empató a Nacional en la hora.

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Nacional lo perdió en la hora. Si bien empató 2 a 2 con Juventud de Las Piedras, perdió la oportunidad de obtener los tres puntos y con ellos mejorar su posición en el Torneo Clausura y mantener esperanzas en la Tabla Anual.

Fueron cuatro goles, dos en el primer tiempo y los restantes en el segundo. La primera parte mostró a un equipo de Juventud que supo aprovechar los espacios que el bolso dejaba. Pese a tener una mediacancha poblada de camisetas celestes -Nacional juega en setiembre con ese color en homenaje a su triunfo de setiembre de 1903 frente a la selección de Argentina-, la defensa dejaba claros que fueron aprovechados por los pedrenses.

Así llegó, a los dos minutos, el primer gol. Con claridad llegó Larregui para marcar el primer gol. Solo dos minutos fueron suficientes para Nacional a efectos de empatar. Lucas Rodríguez la mandó a guardar.

Con esa dinámica se fue el resto del primer tiempo. No fue mayor el score en favor de Juventud gracias al arquero Mejía, que tapó por lo menos tres claras pelotas de gol.

El segundo tiempo marcó diferencias. Nacional mejoró. Ya no dejaba tanto espacio, lo que le complicó a los delanteros de Juventud.

A los 67 minutos, el costarricense Rafael Calvo, que había marcado el gol del triunfo ante Peñarol en el clásico, puso el 2 a 1 para los dueños de casa.

Cuando ya parecía que el partido se iba con el triunfo albo, a los 94 minutos y debido a una desinteligencia de la línea final de Nacional, Alaniz puso el segundo para Juventud. Un empate con sabor a victoria para la visita, pero amargo para el dueño de casa.

NACIONAL:

Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates; Francisco Calvo y Tomás Viera; Gastón Martirena, Santiago Silva, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y De los Santos; y Silvera.

DT: Daniel Carreño

JUVENTUD:

Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Más y Kevin Rolón; Leonel Roldán y Emanuel Cecchini; Gastón Pereiro, Ramiro Peralta y Alejo Cruz; y Bruno Larregui.

DT: Sergio Blanco

Jueces: Andrés Matonte, asistido por Pablo Llarena y Matías Rodríguez y al cuarto juez Marcio Sierra. Andrés Cunha y Javier Irazoqui estarán en el VAR.

Cancha: Gran Parque Central

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