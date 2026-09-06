Con sabor amargo: Nacional empató en su casa con Juventud de Las Piedras

Con esa dinámica se fue el resto del primer tiempo. No fue mayor el score en favor de Juventud gracias al arquero Mejía, que tapó por lo menos tres claras pelotas de gol.

El segundo tiempo marcó diferencias. Nacional mejoró. Ya no dejaba tanto espacio, lo que le complicó a los delanteros de Juventud.

A los 67 minutos, el costarricense Rafael Calvo, que había marcado el gol del triunfo ante Peñarol en el clásico, puso el 2 a 1 para los dueños de casa.

Cuando ya parecía que el partido se iba con el triunfo albo, a los 94 minutos y debido a una desinteligencia de la línea final de Nacional, Alaniz puso el segundo para Juventud. Un empate con sabor a victoria para la visita, pero amargo para el dueño de casa.

NACIONAL:

Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates; Francisco Calvo y Tomás Viera; Gastón Martirena, Santiago Silva, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y De los Santos; y Silvera.

DT: Daniel Carreño

JUVENTUD:

Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emmanuel Más y Kevin Rolón; Leonel Roldán y Emanuel Cecchini; Gastón Pereiro, Ramiro Peralta y Alejo Cruz; y Bruno Larregui.

DT: Sergio Blanco

Jueces: Andrés Matonte, asistido por Pablo Llarena y Matías Rodríguez y al cuarto juez Marcio Sierra. Andrés Cunha y Javier Irazoqui estarán en el VAR.

Cancha: Gran Parque Central