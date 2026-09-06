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Política

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Yamandú Orsi destacó importancia del diálogo con los líderes de la oposición

Orsi habló este domingo en el Hipódromo Nacional de Maroñas a donde asistió para entregar los galardones del Clásico Presidente de la República.

Orsi en Maroñas.

Orsi en Maroñas.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a las reuniones que viene manteniendo con los líderes de los partidos políticos, al tono de la discusión política y a las posibilidades de desarrollo del turf en Uruguay. “El ida y vuelta es fundamental”, afirmó respecto a la ronda de contactos.

Orsi asistió este domingo al Hipódromo Nacional de Maroñas para entregar los galardones del Clásico Presidente de la República.

En rueda de prensa, se refirió a los encuentros con referentes de la oposición. Señaló que las reuniones mano a mano permiten abordar otros temas y consideró que ese intercambio es necesario: "Al ser mano a mano, te animas a hablar de otras cosas y, además, es lo que tiene que ocurrir en Uruguay. Son temas complejísimos los de política internacional. El ida y vuelta es fundamental”.

Consultado por las declaraciones del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sobre la necesidad de “bajar el tono de confrontación”, señaló que "todos están pidiendo un poco eso, es parte del acuerdo que nos lleva a tener estas reuniones".

Hasta el momento, Orsi se ha reunido con Ojeda, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres. Para este lunes tiene previsto reunirse con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

El turf en el Uruguay

Por otro lado, Orsi afirmó que “el turf en Uruguay no tiene techo” y señaló que hay oportunidades que deben ser mejor aprovechadas. “Hay una cantidad de oportunidades que las tenemos que saber explotar mejor”, expresó el mandatario, quien agregó que “ahí el Estado tiene una cuota de responsabilidad y vamos a ayudar todo lo posible”.

Orsi también recordó su vínculo con las carreras de caballos durante su infancia. Contó que en aquella época apostaba cuando concurrían a las carreras en San José: "En aquella época lo hacía, después nunca más; lo más probable es que si juego le erre".

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