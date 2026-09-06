Yamandú Orsi destacó importancia del diálogo con los líderes de la oposición

Consultado por las declaraciones del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, sobre la necesidad de “bajar el tono de confrontación”, señaló que "todos están pidiendo un poco eso, es parte del acuerdo que nos lleva a tener estas reuniones".

Hasta el momento, Orsi se ha reunido con Ojeda, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres. Para este lunes tiene previsto reunirse con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

El turf en el Uruguay

Por otro lado, Orsi afirmó que “el turf en Uruguay no tiene techo” y señaló que hay oportunidades que deben ser mejor aprovechadas. “Hay una cantidad de oportunidades que las tenemos que saber explotar mejor”, expresó el mandatario, quien agregó que “ahí el Estado tiene una cuota de responsabilidad y vamos a ayudar todo lo posible”.

Orsi también recordó su vínculo con las carreras de caballos durante su infancia. Contó que en aquella época apostaba cuando concurrían a las carreras en San José: "En aquella época lo hacía, después nunca más; lo más probable es que si juego le erre".