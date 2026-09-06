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Política

encuentro en la torre

Orsi recibe este lunes a Fernando Pereira para continuar diálogo con partidos políticos

El presidente Orsi continúa sus contactos con los líderes de los partidos políticos reuniéndose con Fernando Pereira; ya se reunió con Ojeda, Manini y Mieres.

Orsi continúa este lunes su ronda de contactos políticos.

Orsi continúa este lunes su ronda de contactos políticos.

 Gastón Britos / FocoUy
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La ronda de diálogo culminará este martes con el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. La reunión con Pereira está prevista para las 9 horas.

Orsi tenía intención de reunirse en una especie de cumbre con los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria. Sin embargo, la negativa de los blancos, molestos por dichos de Fernando Pereira sobre el expresidente Luis Lacalle Pou, frustró la reunión.

En consecuencia, el mandatario optó por reuniones por separado con los líderes de los partidos.

Diálogo con partidos

Por eso es que el pasado viernes se reunió en Torre Ejecutiva con el secretario general del Partido Colorado, el senador Álvaro Ojeda, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el secretario del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Tras las reuniones, Ojeda, Manini y Mieres hablaron en conferencia de prensa, por separado, destacando la importancia de este tipo de encuentros y del diálogo de los partidos con el Gobierno de la República.

Ojeda señaló que “es fundamental que mantengamos un diálogo con el presidente. Es imposible pensar en Uruguay en materia de convivencia democrática sin partidos políticos (…) Hoy inauguramos un canal de diálogo más profundo, mano a mano, que es bien importante".

Manini, por su parte, indicó que mantuvieron un intercambio de ideas en el que constataron una visión bastante coincidente de lo que ocurre en el mundo. El líder de Cabildo Abierto remarcó que el contexto internacional actual está definido por una gran incertidumbre y por las acciones de distintos actores internacionales que buscan imponerse de manera unilateral.

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