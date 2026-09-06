Orsi recibe este lunes a Fernando Pereira para continuar diálogo con partidos políticos

En consecuencia, el mandatario optó por reuniones por separado con los líderes de los partidos.

Diálogo con partidos

Por eso es que el pasado viernes se reunió en Torre Ejecutiva con el secretario general del Partido Colorado, el senador Álvaro Ojeda, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el secretario del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Tras las reuniones, Ojeda, Manini y Mieres hablaron en conferencia de prensa, por separado, destacando la importancia de este tipo de encuentros y del diálogo de los partidos con el Gobierno de la República.

Ojeda señaló que “es fundamental que mantengamos un diálogo con el presidente. Es imposible pensar en Uruguay en materia de convivencia democrática sin partidos políticos (…) Hoy inauguramos un canal de diálogo más profundo, mano a mano, que es bien importante".

Manini, por su parte, indicó que mantuvieron un intercambio de ideas en el que constataron una visión bastante coincidente de lo que ocurre en el mundo. El líder de Cabildo Abierto remarcó que el contexto internacional actual está definido por una gran incertidumbre y por las acciones de distintos actores internacionales que buscan imponerse de manera unilateral.