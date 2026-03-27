Pereira y el mensaje a la derecha: "Al barro le respondemos con barrio"

Dirigido a ciertos frenteamplistas desencantados, como el propio dirigente del FA se ha encargado de advertir, Pereira reivindicó a la “memoria” del frenteamplismo y llamó a “pararse en las raíces hijas de las luchas obreras, de miles de hombres y mujeres luchadores sociales".

Mensaje a la derecha

“Que sepa la derecha, no tenemos complejos, somos la izquierda uruguaya. Somos el partido de la izquierda uruguaya. No nos van a correr ni con insultos, ni con agravios. Nacimos para cambiar la sociedad y en eso estamos. Somos el partido de la libertad, el que ha generado mayor cantidad de normas para ensanchar la democracia”, enfatizó el presidente del FA, al tiempo que mencionó algunos de los logros obtenidos durante las anteriores tres administraciones.

En respuesta a críticas desde la oposición, Pereira volvió a reivindicar al FA como un partido “antimperialista” —en referencia a la posición mantenida sobre Cuba— y exigió “respeto”.

“Nosotros respetamos mucho a quienes piensan distinto, a los partidos que hoy no están en el gobierno. Pero también exigimos respeto. En el barro en el que se han colocado nosotros no vamos a jugar. Al barro le respondemos con barrio, acá en La Teja”, defendió Pereira la gestión del gobierno.

Además, agregó que “a la gente no le importa un lío entre políticos, el chusmerío o un tuit incorrecto, ingenioso, de senadores que parece que les pagamos para que insulten a la izquierda”. En lo previo, la otra oradora de la jornada fue la presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del FA, Florencia Astori.