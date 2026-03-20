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Política FA | Botana | Nicolás Viera

El FA analiza enviar acusaciones de Botana a Fiscalía

El senador del FA Nicolás Viera calificó de “extremadamente peligrosos” los dichos de Botana: “Estamos a dos tweets de que digan que estamos llevando adelante un narcogobierno”.

Senador del FA, Nicolás Viera.

Senador del FA, Nicolás Viera.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Viera consideró que lo ocurrido es “una perla más de un largo collar de agravio permanente por parte de la oposición” hacia el Frente Amplio y afirmó que este tipo de episodios se repiten en el ámbito parlamentario. A su entender, se trata de una línea de acción que instala conflictos de forma cotidiana: “Todos los días tenemos que estar abordando un problema nuevo de violencia personal o política por parte de algún integrante de la coalición”.

En ese contexto, calificó los dichos de Botana —quien vinculó decisiones del gobierno con el narcotráfico— como especialmente preocupantes. “Son extremadamente peligrosos”, afirmó, y agregó que ese tipo de acusaciones no forman parte de la tradición política del Frente Amplio, que, según dijo, se centra en el debate de ideas y gestión. “Nunca con cuestionamientos de semejante envergadura, porque es un camino de ida”, advirtió.

“Es de alguna manera vincular al Frente Amplio y el gobierno con el narcotráfico”, señaló, y agregó que se trata de una escalada discursiva: “Estamos a dos tweets de que digan que estamos llevando adelante un narco gobierno”.

Sobre la posibilidad de llevar los dichos a Fiscalía

Respecto a los pasos a seguir, Viera indicó que el Frente Amplio evalúa acciones concretas y adelantó que una de las primeras medidas podría ser dar intervención a la Fiscalía. “Nosotros lo que tenemos que tomar como primer medida es que el acta de la versión taquigráfica del día de ayer vaya a Fiscalía”, sostuvo.

El legislador remarcó que, además de afectar al Frente Amplio, los dichos de Botana también involucran a otros poderes del Estado. “No hay que obviar que atacó al Poder Judicial y atacó a la Fiscalía General de la Nación”, señaló, y cuestionó lo que consideró una contradicción dentro del oficialismo: “Por otro lado, hacen conferencia diciendo que defienden a la Fiscalía”.

Finalmente, Viera atribuyó el trasfondo del conflicto a disputas internas y a la búsqueda de visibilidad política por parte de algunos dirigentes. “El foco central de esto son los protagonismos personales de algunos de los dirigentes de la coalición y ver cómo tapan los problemas internos”, concluyó.

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