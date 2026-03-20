El FA analiza enviar acusaciones de Botana a Fiscalía

“Es de alguna manera vincular al Frente Amplio y el gobierno con el narcotráfico”, señaló, y agregó que se trata de una escalada discursiva: “Estamos a dos tweets de que digan que estamos llevando adelante un narco gobierno”.

Sobre la posibilidad de llevar los dichos a Fiscalía

Respecto a los pasos a seguir, Viera indicó que el Frente Amplio evalúa acciones concretas y adelantó que una de las primeras medidas podría ser dar intervención a la Fiscalía. “Nosotros lo que tenemos que tomar como primer medida es que el acta de la versión taquigráfica del día de ayer vaya a Fiscalía”, sostuvo.

El legislador remarcó que, además de afectar al Frente Amplio, los dichos de Botana también involucran a otros poderes del Estado. “No hay que obviar que atacó al Poder Judicial y atacó a la Fiscalía General de la Nación”, señaló, y cuestionó lo que consideró una contradicción dentro del oficialismo: “Por otro lado, hacen conferencia diciendo que defienden a la Fiscalía”.

Finalmente, Viera atribuyó el trasfondo del conflicto a disputas internas y a la búsqueda de visibilidad política por parte de algunos dirigentes. “El foco central de esto son los protagonismos personales de algunos de los dirigentes de la coalición y ver cómo tapan los problemas internos”, concluyó.