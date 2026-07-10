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Política

reunión de ministros

Uruguay, junto a representantes de 33 países de América, suscribió en Cusco declaración sobre defensa

Los acuerdos promueven una mayor cooperación en materia de defensa, haciendo centro en la ciberdefensa y la amenaza del terrorismo.

La ministra Lazo junto a sus colegas de Defensa del continente.

La ministra Lazo junto a sus colegas de Defensa del continente.

 Mindef Perú
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La ministra de Defensa, Sandra Lazo, participó, junto a sus colegas de 33 países de América, en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en la ciudad peruana de Cusco. Allí firmó la declaración con los principales acuerdos alcanzados y que promueven una mayor cooperación en materia de defensa.

"Como cierre de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), realizada en la ciudad del Cusco, ministros de Defensa y representantes de 33 países del continente suscribieron la Declaración de Cusco, documento que recoge los principales acuerdos, entendimientos y compromisos alcanzados durante las jornadas de diálogo estratégico desarrolladas en esta edición de la conferencia", informó el Ministerio de Defensa de Perú (Mindef) en un comunicado.

Según el Mindef, la Declaración de Cusco reafirma el compromiso de los países con la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos.

Asimismo, impulsa una mayor cooperación para combatir la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, las economías ilícitas y otras amenazas emergentes.

Esto lo consigue mediante el intercambio de información, el fortalecimiento de capacidades y la coordinación entre los Estados.

Defensa de infraestructuras

Por otro lado, la cartera afirmó que el documento también resalta la importancia de proteger las infraestructuras críticas y fortalecer la cooperación en ciberdefensa, además de promover la asistencia humanitaria y la respuesta conjunta ante desastres.

Asimismo, la declaración ratifica la importancia de mantener la cooperación regional en asistencia humanitaria y gestión de desastres, promoviendo el intercambio de experiencias, buenas prácticas y mecanismos de interoperabilidad. En ese contexto, se destaca la realización de los ejercicios Mecodex 2025 y 2026, así como de un ejercicio regional de ciberdefensa para mejorar la preparación y coordinación entre los países participantes.

Destacan el diálogo

Durante la clausura, el ministro de Defensa del Perú y presidente pro tempore de la XVII CMDA, Amadeo Javier Flores Carcagno, destacó que la conferencia permitió sostener “un diálogo franco, respetuoso y orientado a resultados”, reafirmando que la defensa hemisférica requiere no solo capacidades, sino también confianza, cooperación y una visión compartida frente a los desafíos comunes.

El intercambio desarrollado en esta conferencia confirma que la cooperación en defensa es más efectiva cuando se sustenta en la transparencia, la buena fe y el reconocimiento de intereses comunes. Ese es el camino que debemos preservar y los resultados se ven con los acuerdos adoptados”, señaló el titular del sector Defensa. alcanzados.

Como parte del acto de clausura, Perú transfirió la Presidencia Pro Tempore de la CMDA a Estados Unidos, representado por el subsecretario de Guerra para Política, Elbridge A. Colby.

(Redacción, en base a Sputnik y Ministerio de Defensa de Perú)

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