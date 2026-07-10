Uruguay, junto a representantes de 33 países de América, suscribió en Cusco declaración sobre defensa

Asimismo, impulsa una mayor cooperación para combatir la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, las economías ilícitas y otras amenazas emergentes.

Esto lo consigue mediante el intercambio de información, el fortalecimiento de capacidades y la coordinación entre los Estados.

Defensa de infraestructuras

Por otro lado, la cartera afirmó que el documento también resalta la importancia de proteger las infraestructuras críticas y fortalecer la cooperación en ciberdefensa, además de promover la asistencia humanitaria y la respuesta conjunta ante desastres.

Asimismo, la declaración ratifica la importancia de mantener la cooperación regional en asistencia humanitaria y gestión de desastres, promoviendo el intercambio de experiencias, buenas prácticas y mecanismos de interoperabilidad. En ese contexto, se destaca la realización de los ejercicios Mecodex 2025 y 2026, así como de un ejercicio regional de ciberdefensa para mejorar la preparación y coordinación entre los países participantes.

Destacan el diálogo

Durante la clausura, el ministro de Defensa del Perú y presidente pro tempore de la XVII CMDA, Amadeo Javier Flores Carcagno, destacó que la conferencia permitió sostener “un diálogo franco, respetuoso y orientado a resultados”, reafirmando que la defensa hemisférica requiere no solo capacidades, sino también confianza, cooperación y una visión compartida frente a los desafíos comunes.

El intercambio desarrollado en esta conferencia confirma que la cooperación en defensa es más efectiva cuando se sustenta en la transparencia, la buena fe y el reconocimiento de intereses comunes. Ese es el camino que debemos preservar y los resultados se ven con los acuerdos adoptados”, señaló el titular del sector Defensa. alcanzados.

Como parte del acto de clausura, Perú transfirió la Presidencia Pro Tempore de la CMDA a Estados Unidos, representado por el subsecretario de Guerra para Política, Elbridge A. Colby.

(Redacción, en base a Sputnik y Ministerio de Defensa de Perú)