Piden la renuncia de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores

Se violó la Constitución

El legislador sostuvo que la Constitución establece que a la plataforma no puede ingresar ni salir ningún contingente militar sin aprobación parlamentaria. "Los funcionarios públicos, básicamente el ministro de Defensa Nacional y el ministro de Relaciones Exteriores son responsables de no haber cumplido con la Constitución de la República y tenemos que exigir en definitiva que dejen su cargo porque no han hecho lo que tenían que hacer, que es hacer cumplir la Constitución de la República y la soberanía del país", dijo.