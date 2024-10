Pit-Cnt persistirá en la reforma de la seguridad social; "acá no se rinde nadie", proclamó Abdala

"Aquí no se rinde nadie", afirmó el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, al referirse a la no aprobación del plebiscito por la seguridad social. "Obviamente no le vamos a llamar victoria a lo que no lo es y vamos a reconocer efectivamente el resultado", dijo y agregó: "Probablemente por encima de un millón de ciudadanas y ciudadanos, han respaldado la propuesta que levantaron los movimientos sociales".