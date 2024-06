Plan de acciones en seguridad de Cosse ya tienen los recursos

Asimismo, la senadora dijo que en el “primer Plan País” trabajaron en acciones que no tendieran solamente a las tareas del ministerio del Interior y de la Policía.

Tres acciones concretas

“Lo que planteamos es un marco conceptual que tiende a acciones para reducir la desigualdad, disminuir la violencia y mejorar la convivencia. En la intersección de esos tres conjuntos de acciones podemos estar en un mejor lugar para hablar de seguridad y para implementar y hacer que sean muchas más efectivas las medidas”. Las bases programáticas del Frente Amplio se votaron en el congreso en diciembre del 2023 luego de un arduo trabajo con las unidades temáticas del FA, con una discusión muy profunda que se dio en los comités, en los regionales, en el Plenario y en distintas coordinadoras. Es un trabajo que llevó dos años”, sostuvo Nane y agregó: “Lo que tomamos fueron esas bases programáticas y el tiempo de campaña que no es solo para llegar a los lugares y hacer un discurso, el tiempo de campaña es para poder hacer una valoración rápida en todos los territorio de esas realidades que ya veníamos conociendo”, dijo la senadora.

Salud Mental

Por otra parte, Silvia Nane explicó que dentro de las acciones inmediatas, proponen declarar emergencia nacional en salud mental el 2 de marzo en un eventual triunfo de Carolina Cosse.

“Ahí hay una cuestión que hemos visto en todos los territorios, una gran preocupación de la ciudadanía; yo no puedo tratar el tema de salud mental en todas las poblaciones igual. Los suicidios son la principal causa de muerte entre los jóvenes y entre los varones mayores de 65 años. Lo que nosotros estamos planteando es primero que tenemos un problema de emergencia nacional, queremos apuntar a hacer una declaración, para poner a todas las instituciones que tienen que ver con la atención y la promoción de la salud mental en estado de alerta para poder empezar a tener mecanismos que sean mucho más ágiles; no puede haber una puerta equivocada. Es un concepto básico en salud mental, si yo estoy ante un episodio agudo, no puedo esperar a que me atienda mi prestador de salud. Pretendemos que el primer nivel de atención sea inmediata y que las derivaciones se hagan después ,eso requiere algunas adecuaciones normativas», concluyó Nane.