Veda electoral a partir del viernes 20 por las elecciones del BPS

Por lo tanto “esto significa que la prohibición comenzará a la hora cero del viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta la hora 20 y 30 del día de las elecciones de los Directores Sociales al Banco de Previsión Social”, agregaron.

Salir a votar en horario de trabajo

“Los funcionarios públicos, propietarios, directores y administradores de establecimientos comerciales o industriales y todo patrono, deberán conceder a los electores que estén bajo su dependencia, un término no menor de dos horas para que comparezcan a sufragar el día de las elecciones en sus respectivos circuitos, sin perjuicio de los haberes o jornales que les correspondan”, subrayó la Corte.

¿Qué listas concurren a la contienda electoral?

El directorio del BPS está integrado por siete miembros, cuatro designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, y tres electos directamente por los integrantes de los colectivos abarcados por el instituto previsional.

En el orden de Pasivos (jubilados y pensionistas) la lista 1 de Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) se presenta a la reelección y lleva a Estela Ovelar al directorio. Actualmente es la primera mujer secretaria general de la organización y primera candidata titular a directora del BPS por Onajpu.

Contra el oficialismo compiten dos listas, la Nº 5 del movimiento Hay Otro Camino, con Renaldo Borriero al frente, y la Lista 2 de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (Cojupe) liderada por María Angela Pereira.

Para los trabajadores cotizantes (activos) la lista 11 del PIT-CNT se presenta a la reelección y está encabezada por el director Carlos Clavijo, de origen metalúrgico.

La única lista que compite con el oficialismo es la Nº 15 con la abogada y escribana Lorena Roqueta al frente. Esta lista es parte del paraguas del movimiento “Hay otro camino”, y es respaldada por el actual director por los empresarios, y dirigentes de la Coalición Republicana.

Por último en el sector empresarial la Lista 25 del movimiento “Hay otro camino” busca la reelección con el apoyo del actual director social José Pereyra. Esta lista propone como candidato titular a Jorge Fernández, directivo de la empresa de transporte colectivo Cutcsa.

Por otro lado está la lista 21 impulsada por la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas y lleva como titular a Graciela Álvarez (emprendedora y funcionaria del BPS con 20 años de trayectoria). También se presenta la lista 30, que es apoyada por la Confederación de Cámaras Empresariales y está liderada por Daniel Añón de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay. Y la lista 27, surgió de una escisión de la 25, y presenta como candidato titular a Bernardo Aldabalde.

Las personas pueden tener que votar en más de un orden, por ejemplo si son jubilados y aún trabajan, o reciben una pensión y son empresarios, así como otras realidades, el padrón electoral se puede consultar aquí.