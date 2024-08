Plebiscito por la seguridad social está a nueve puntos de obtener la mayoría necesaria

Respecto a la información señala que entre el “minoritario 13% que se declara muy informado sobre el tema, la propensión a no votar la papeleta supera por 17 puntos al segmento que votaría el ‘Sí’ (57 a 40%)”.

Partidos y plebiscito

Con respecto a la inclinación partidaria, los votantes de la Coalición Republicana son los que menos propensión a votar el plebiscito mostraron, con un 18% que contestó lo haría.

Cerca de seis de cada 10 votantes del Partido Nacional (62%), el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente (59% dijo que no, y 29% que sí) manifestaron que no ensobrarán la papeleta del “Sí”.

“En cambio, uno de cada dos votantes del Frente Amplio (53%) votaría la reforma, contra solo uno de cada cuatro que no lo haría. Aunque son mayoritarias las agrupaciones del FA que se encuentran en contra del plebiscito, no son mayoritarios los frenteamplistas de a pie que no votarían el plebiscito. Por último, entre los electores indefinidos y de partidos no alineados a los bloques, también son cerca de la mitad quienes votarían el plebiscito. Es interesante observar que, aunque los electores del FA y los indefinidos divergen en otros aspectos, tienen tendencias de comportamiento potencial muy similares en lo que a esta consulta popular se refiere”, indica Opción.