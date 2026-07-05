Minas, Capital Nacional del Cooperativismo

La elección de la capital de Lavalleja encuentra respaldo en la presencia del cooperativismo en el departamento. Según la exposición de motivos de la ley, Lavalleja cuenta con 66 entidades vinculadas al sector, integradas por 64 cooperativas y dos sociedades de fomento rural.

Cooperativismo creciente

Las cooperativas de vivienda constituyen el grupo más numeroso, con 37 organizaciones, seguidas por 14 cooperativas de trabajo. El mapa cooperativo también incluye cinco cooperativas sociales, cuatro agrarias, tres de consumo, dos sociedades de fomento rural y una cooperativa de ahorro y crédito. A ello se suma la actividad de cooperativas cuya sede central se encuentra en otros departamentos, pero que mantienen sucursales comerciales en Minas.

Para las autoridades departamentales, la declaración representa una oportunidad para fortalecer el entramado cooperativo local y generar nuevas instancias de coordinación entre las distintas organizaciones.