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Sociedad

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Minas, Capital Nacional del Cooperativismo

La designación de Minas reconoce la trayectoria cooperativa de la ciudad y busca fortalecer el desarrollo de la economía social con actividades durante 2026.

Minas concentrará las actividades anuales del cooperativismo.

Minas concentrará las actividades anuales del cooperativismo.
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Por Fabián Tapia

Con un acto en el teatro Lavalleja quedó oficialmente declarada la ciudad de Minas como Capital Nacional del Cooperativismo 2026, distinción que la convierte durante todo el año en el principal escenario de actividades destinadas a promover los valores y el aporte del movimiento cooperativo al desarrollo del país.

La designación quedó oficializada mediante la Ley 20.489, en una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) y la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop). La declaración forma parte de una política que cada año distingue a una ciudad uruguaya con el propósito de difundir los principios de solidaridad, democracia, participación y ayuda mutua que caracterizan al cooperativismo.

Durante 2026, Minas será sede de una agenda de actividades culturales, educativas y de promoción que buscarán acercar el modelo cooperativo a la ciudadanía y destacar su incidencia en el desarrollo social y económico de Uruguay. Además de poner en valor la experiencia local, la iniciativa pretende fortalecer la articulación entre el movimiento cooperativo y las políticas públicas, consolidando al país como un referente regional en materia de economía social y solidaria.

La elección de la capital de Lavalleja encuentra respaldo en la presencia del cooperativismo en el departamento. Según la exposición de motivos de la ley, Lavalleja cuenta con 66 entidades vinculadas al sector, integradas por 64 cooperativas y dos sociedades de fomento rural.

Cooperativismo creciente

Las cooperativas de vivienda constituyen el grupo más numeroso, con 37 organizaciones, seguidas por 14 cooperativas de trabajo. El mapa cooperativo también incluye cinco cooperativas sociales, cuatro agrarias, tres de consumo, dos sociedades de fomento rural y una cooperativa de ahorro y crédito. A ello se suma la actividad de cooperativas cuya sede central se encuentra en otros departamentos, pero que mantienen sucursales comerciales en Minas.

Para las autoridades departamentales, la declaración representa una oportunidad para fortalecer el entramado cooperativo local y generar nuevas instancias de coordinación entre las distintas organizaciones.

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