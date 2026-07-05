Con un acto en el teatro Lavalleja quedó oficialmente declarada la ciudad de Minas como Capital Nacional del Cooperativismo 2026, distinción que la convierte durante todo el año en el principal escenario de actividades destinadas a promover los valores y el aporte del movimiento cooperativo al desarrollo del país.
POR UN MUNDO EN PAZ
Minas, Capital Nacional del Cooperativismo
La designación de Minas reconoce la trayectoria cooperativa de la ciudad y busca fortalecer el desarrollo de la economía social con actividades durante 2026.