Orsi felicitó a Fujimori y destacó como "ejemplar" la perseverancia de la mandataria electa

Por su parte, Fujimori agradeció el saludo y manifestó su intención de profundizar los vínculos entre ambos países durante su gobierno. "Para mí será un gran gusto seguir fortaleciendo las relaciones de amistad e intercambio comercial entre Uruguay y el Perú", señaló.

A continuación, Orsi afirmó que ambos países tienen oportunidades para seguir cooperando y resaltó el desarrollo del sector agropecuario peruano. "Con gusto, tenemos para aprender mucho de todos. A su vez de ustedes es envidiable el tema de la producción agrícola de ustedes. Por suerte tenemos mucho intercambio. Toda la fuerza ahí y de verdad te deseo lo mejor", sostuvo.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la llamada del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien le expresó sus felicitaciones. Ambos expresaron su voluntad de fortalecer la relación bilateral, con énfasis en la cooperación y el intercambio comercial. pic.twitter.com/IiihoAhRMA — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 5, 2026

Saludo a Fujimori

Con anterioridad, el Gobierno de Uruguay había felicitado a Fujimori por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú y expresó su voluntad de continuar fortaleciendo la relación entre ambos países.

"El Gobierno uruguayo felicita a la Sra. Keiko Fujimori Higuchi por su victoria en la segunda vuelta electoral en Perú, de acuerdo con los resultados finales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La Cancillería uruguaya manifestó además el compromiso de seguir profundizando los vínculos de cooperación con el próximo Gobierno peruano.

"La República Oriental del Uruguay expresa al próximo Gobierno peruano, su compromiso de continuar profundizando los lazos bilaterales de cooperación con la hermana República del Perú, en beneficio de los respectivos pueblos y de la integración regional", indicó la cartera.

El domingo 7 de junio se celebró el balotaje entre Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (izquierda).