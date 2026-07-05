Arribó a Venezuela la ayuda humanitaria enviada desde Uruguay

Recordó Lubetkin señaló que desde que ocurrió el desastre, el presidente Yamandú Orsi mandató a los tres ministros a coordinar esta ayuda. El envío de este vuelo es la demostración de que Uruguay es solidario, sensible, organizado y que logra resultados. “Este es el Uruguay de la solidaridad”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, señaló que con el envío de ayuda humanitaria se concretó el trabajo de muchos días. El Estado uruguayo trabajó coordinadamente, puntualizó. “Hay profesionalismo y formación que se pone al servicio de un pueblo hermano”, insistió.

Recordó que, así como en 2015 Uruguay acompañó al pueblo ecuatoriano en una catástrofe similar, hoy el Estado uruguayo está presente a través de la solidaridad. “Para nosotros, eso es un orgullo pero también un compromiso para continuar capacitando y trabajando en esta coordinación”, insistió.

Ayuda humanitaria

En tanto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, subrayó que en este vuelo se envían insumos médicos, como sueros, gasas, tapabocas, jeringas, desinfectantes, material de curaciones, pañales y suplementos alimenticios.

En una segunda instancia se proyecta enviar medicamentos que han sido recogidos por la sociedad uruguaya y los ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país, informó. En coordinación con organizaciones sindicales y académicas, se realizará una evaluación de los medicamentos, explicó.