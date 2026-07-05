Arribó a Venezuela la ayuda humanitaria enviada desde Uruguay

Llegaron a Venezuela, y comenzaron a ser descargadas, las 15 toneladas de ayuda humanitaria enviada desde Uruguay. El embarque incluye insumos dispuestos por el Estado uruguayo y la sociedad civil organizada, que se ha movilizado solidariamente en estos últimos días.
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Los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; Defensa Nacional, Sandra Lazo, y Salud Pública, Cristina Lustemberg, se hicieron presentes el sábado en la Base Aérea n.° 1, desde donde partió un avión C-130H Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), con el cargamento.
El embarque está conformado por 15 toneladas de insumos médicos y sanitarios, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplementos alimenticios.
Recordó Lubetkin señaló que desde que ocurrió el desastre, el presidente Yamandú Orsi mandató a los tres ministros a coordinar esta ayuda. El envío de este vuelo es la demostración de que Uruguay es solidario, sensible, organizado y que logra resultados. “Este es el Uruguay de la solidaridad”, sostuvo.
Por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, señaló que con el envío de ayuda humanitaria se concretó el trabajo de muchos días. El Estado uruguayo trabajó coordinadamente, puntualizó. “Hay profesionalismo y formación que se pone al servicio de un pueblo hermano”, insistió.
Recordó que, así como en 2015 Uruguay acompañó al pueblo ecuatoriano en una catástrofe similar, hoy el Estado uruguayo está presente a través de la solidaridad. “Para nosotros, eso es un orgullo pero también un compromiso para continuar capacitando y trabajando en esta coordinación”, insistió.
Ayuda humanitaria
En tanto, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, subrayó que en este vuelo se envían insumos médicos, como sueros, gasas, tapabocas, jeringas, desinfectantes, material de curaciones, pañales y suplementos alimenticios.
En una segunda instancia se proyecta enviar medicamentos que han sido recogidos por la sociedad uruguaya y los ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país, informó. En coordinación con organizaciones sindicales y académicas, se realizará una evaluación de los medicamentos, explicó.